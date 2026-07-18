El PSOE de Córdoba denuncia que Bellido "devuelve dinero del Imgema"

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el gobierno de José María Bellido "ha vuelto a demostrar su incapacidad para gestionar los recursos públicos al devolver fondos del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema)", una decisión que el gobierno local ha tratado de ocultar presentándola como una aportación al Plan de Estabilidad, según una nota remitida por el PSOE.

"Un nuevo fracaso"

Para el concejal socialista Joaquín Dobladez, esta operación "no responde a una buena gestión económica, sino todo lo contrario: evidencia que el gobierno municipal ha sido incapaz de ejecutar las inversiones previstas para el Jardín Botánico y las políticas de educación ambiental". Dobladez aseguró que "lo que Bellido vende como una aportación al Plan de Estabilidad no deja de ser dinero que no ha sabido invertir. Es el reconocimiento de un nuevo fracaso en la ejecución de los proyectos comprometidos con la ciudad”, señalan los socialistas.

Desde el Grupo Municipal Socialista recuerdan que esta situación no es un hecho aislado. Año tras año, el gobierno del PP incorpora al presupuesto proyectos para el Imgema que después no ejecuta, repitiendo anuncios, consignando partidas económicas y generando expectativas que nunca llegan a materializarse. "Cada año se repite el patrón, se devuelve dinero sin ejecutar de los organismos autónomos mientras se infrafinancia a las empresas públicas", prosigue la nota. Por otro lado, desde el Imgema se plantea una modificación del anexo de inversiones. El propio expediente justifica que La Asomadilla se anula porque el deterioro detectado obliga a un estudio previo de GMU y se desconoce cuándo podrán iniciarse las obras. También señala que los Molinos dejan de ser prioritarios tras las inundaciones sufridas.

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"Preocupante"

El PSOE considera especialmente preocupante que el Imgema, un organismo clave para la conservación del patrimonio natural, la investigación botánica y la educación ambiental, vea cómo "se acumulan los retrasos y la falta de inversiones mientras la ciudad afronta importantes retos relacionados con el cambio climático, la biodiversidad y la creación de espacios verdes". Los socialistas exigen al gobierno municipal que "abandone la política de los anuncios incumplidos y presente un calendario real de ejecución de las inversiones pendientes en el Imgema, con plazos, financiación garantizada y mecanismos de seguimiento que permitan conocer el grado de cumplimiento de cada proyecto.