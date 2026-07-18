La Policía Local de Córdoba amplía su flota con 'quads' para el campo y 'segways' para el casco histórico

La Policía Local de Córdoba ampliará su flota con quads destinados a la vigilancia de las zonas rurales del término municipal y vehículos eléctricos autoequilibrados o segways para los desplazamientos de los agentes por el casco histórico. La incorporación permitirá mejorar el acceso policial a caminos, parcelaciones y espacios monumentales en los que los coches patrulla tienen mayores dificultades de circulación en Córdoba.

Hasta ahora los agentes locales solo patrullaban a pie, en moto, coche o caballo, y su flota de vehículos actual incluye vehículos patrulla híbridos, motocicletas, scooters, motos eléctricas, todoterrenos, todocamino y furgonetas, además de los equinos cuya unidad suma ya 150 años de historia.

Policía Local de Córdoba junto a vehículos con la última tecnología informática / CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba comprará 21 nuevos vehículos policiales

La intención, ahora, es ampliar la flota de vehículos policiales para dar una mejor respuesta al cada vez mayor número de servicios que ofrece la Policía Local de Córdoba a la ciudadanía. Para ello, el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado un presupuesto de más de 580.000 euros para la mejora y diversificación de la flota policial con la adquisición de 21 nuevos vehículos.

El contrato, que todavía no se ha publicado en la plataforma de contratación, incluye la adquisición de 2 quads / ATV todoterreno de rescate y emergencias; 4 vehículos eléctricos autoequilibrados de patrulla urbana; 6 turismos camuflados sin blindaje, con adaptación policial y bola de remolque; 6 vehículos patrulleros rotulados con adaptación policial completa, blindaje B3 y bola de remolque; 2 furgonetas rotuladas L2H1 con adaptación policial, blindaje B3 y bola de remolque Y; y un remolque cerrado con MMA inferior a 750 kg (no rotulado).

La Policía Local de Córdoba llevó a cabo en 2024 una experiencia piloto con agentes patrullando en patinete eléctrico para vigilar y detectar infracciones. / CÓRDOBA

La Policía Local probó en 2024 los patinetes eléctricos

El Ayuntamiento de Córdoba valoró, eso sí, en 2024 el uso experimental de los patinetes eléctricos. Para ello se puso en marcha durante unos días una experiencia piloto con una patrulla de agentes en dos vehículos de movilidad personal (VMP) para tratar de comprobar la utilidad de estos vehículos por las calles del centro de Córdoba para informar y detectar infracciones de vehículos similares.

El objetivo principal de aquella experiencia piloto fue testar el rendimiento de este nuevo formato de patrullas en la mejora de la seguridad vial, así como en la prevención y denuncia de infracciones con los Vehículos de Movilidad Personal, cada vez más numerosos. Sin embargo, finalmente no se adquirieron más patinetes.

Agentes de la Policía en la Romería al Santuario de la Virgen de Linares. / AJGONZALEZ / COR

La Policía Local empleará los 'quads' para el campo

La incorporación de los quads permitirá a la Policía Local dar servicio al amplio término municipal de Córdoba, con más de 121.800 hectáreas no urbanas. La vigilancia del cinturón verde que atraviesa la ciudad de oeste a este, el rescate de ciclistas y senderistas en la Sierra de Córdoba o la vigilancia de vertidos son tareas que se podrán desempeñarse de manera mucho más eficaz con este tipo de vehículos todoterreno.

Motocicletas de la Policía Local de Córdoba. / CÓRDOBA

Y los 'segways' para la ciudad

Por su parte, los nuevos segways permitirán patrullas por el casco urbano, especialmente por el casco histórico, gracias a la versatilidad y movilidad que permiten estos vehículos. Pueden ser un buen completo de la Unidad Guardián, que vigila el casco histórico de la ciudad desde 2025.