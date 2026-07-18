Periodistas cordobeses marcados por la Guerra Civil

Periodistas que fueron asesinados, otros que tuvieron que exiliarse para no regresar, junto a los que se posicionaron desde el inicio con el levantamiento militar. La libertad de expresión fue eliminada en Córdoba y el resto del país durante cuatro décadas.

Antonio Bermúdez Cañete. / CÓRDOBA

Antonio Bermúdez Cañete

Periodista y diputado

Nacido en Baena en 1898, fue corresponsal de El Debate en la Alemania nazi y en París, enviado especial a la guerra italoabisinia y jefe de Economía del periódico madrileño. Goebbels dictó su expulsión por criticar el régimen nazi y defender a judíos y católicos (la Archidiócesis de Madrid ha impulsado su beatificación). Fue elegido diputado por la CEDA en 1936, siendo asesinado ese año.

Pablo Troyano Moraga. / CÓRDOBA

Pablo Troyano Moraga

Periodista y presidente de la Diputación de Córdoba

Aunque nació en un pueblo de Ciudad Real, se trasladó con su familia a Córdoba, donde regentaría una imprenta. Fue elegido concejal en abril de 1931 en el Ayuntamiento de Córdoba y diputado provincial. Dirigió el periódico La Voz desde 1931 y fue nombrado presidente de la Diputación de Córdoba entre 1933 y 1936. El 27 de septiembre de 1936 fue fusilado.

Joaquín García Hidalgo. / CÓRDOBA

Joaquín García Hidalgo

Periodista y político

Nacido en Puente Genil en 1890, colaboró con el periódico La Voz en los años veinte. Fue uno de los fundadores del semanario Política, junto a Vázquez Ocaña. Lo dirigió cuando se convirtió en diario. Masón, como Troyano Moraga, fue elegido diputado a Cortes en 1931. Murió en 1936 cuando estaba en la cárcel en circunstancias extrañas por un coma diabético.

Manuel Piedrahita Ruiz. / CÓRDOBA

Manuel Piedrahita Ruiz

Periodista

Manuel Piedrahita Ruiz, nacido en 1907 en Málaga, estudió en la escuela de periodismo de El Debate. Colaboró con el periódico baenense Regeneración y en el Diario Liberal. En 1930 fundó en La Defensa y dirigió El Correo de Zamora o La Mañana de Jaén. En 1934 fundó en Baena Nuevas. Fue asesinado en Baena el 28 de julio de 1936 en el convento de San Francisco.

Fernando Vázquez Ocaña. / CÓRDOBA

Fernando Vázquez Ocaña

Periodista y diputado

Fernando Vázquez Ocaña (Baena, 1898-México DF, 1966), se inició en el periodismo en el ‘Diario Liberal’ y colaboró con ‘Diario de Córdoba’ o ‘Revista Popular’. Fue uno de los de los fundadores de ‘Política’ y ‘El Sur’. Elegido diputado en 1933, fue redactor jefe de ‘El Socialista’, portavoz del último gobierno de Negrín y uno de los primeros biógrafos de García Lorca en su exilio de México.