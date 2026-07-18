El 90 aniversario del golpe militar | Las consecuencias en la prensa
Periodistas cordobeses marcados por la Guerra Civil
Periodistas que fueron asesinados, otros que tuvieron que exiliarse para no regresar, junto a los que se posicionaron desde el inicio con el levantamiento militar. La libertad de expresión fue eliminada en Córdoba y el resto del país durante cuatro décadas.
Antonio Bermúdez Cañete
Periodista y diputado
Nacido en Baena en 1898, fue corresponsal de El Debate en la Alemania nazi y en París, enviado especial a la guerra italoabisinia y jefe de Economía del periódico madrileño. Goebbels dictó su expulsión por criticar el régimen nazi y defender a judíos y católicos (la Archidiócesis de Madrid ha impulsado su beatificación). Fue elegido diputado por la CEDA en 1936, siendo asesinado ese año.
Pablo Troyano Moraga
Periodista y presidente de la Diputación de Córdoba
Aunque nació en un pueblo de Ciudad Real, se trasladó con su familia a Córdoba, donde regentaría una imprenta. Fue elegido concejal en abril de 1931 en el Ayuntamiento de Córdoba y diputado provincial. Dirigió el periódico La Voz desde 1931 y fue nombrado presidente de la Diputación de Córdoba entre 1933 y 1936. El 27 de septiembre de 1936 fue fusilado.
Joaquín García Hidalgo
Periodista y político
Nacido en Puente Genil en 1890, colaboró con el periódico La Voz en los años veinte. Fue uno de los fundadores del semanario Política, junto a Vázquez Ocaña. Lo dirigió cuando se convirtió en diario. Masón, como Troyano Moraga, fue elegido diputado a Cortes en 1931. Murió en 1936 cuando estaba en la cárcel en circunstancias extrañas por un coma diabético.
Manuel Piedrahita Ruiz
Periodista
Manuel Piedrahita Ruiz, nacido en 1907 en Málaga, estudió en la escuela de periodismo de El Debate. Colaboró con el periódico baenense Regeneración y en el Diario Liberal. En 1930 fundó en La Defensa y dirigió El Correo de Zamora o La Mañana de Jaén. En 1934 fundó en Baena Nuevas. Fue asesinado en Baena el 28 de julio de 1936 en el convento de San Francisco.
Fernando Vázquez Ocaña
Periodista y diputado
Fernando Vázquez Ocaña (Baena, 1898-México DF, 1966), se inició en el periodismo en el ‘Diario Liberal’ y colaboró con ‘Diario de Córdoba’ o ‘Revista Popular’. Fue uno de los de los fundadores de ‘Política’ y ‘El Sur’. Elegido diputado en 1933, fue redactor jefe de ‘El Socialista’, portavoz del último gobierno de Negrín y uno de los primeros biógrafos de García Lorca en su exilio de México.
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