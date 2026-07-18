El 90 aniversario del golpe militar | Las consecuencias en la prensa
Los periódicos de Córdoba en 1936
Solo unos días de julio de 1936 bastaron para poner fin a uno de los periodos de mayor impulso de la prensa en Córdoba. El golpe militar del 18 de julio supuso el comienzo de una de las etapas más dilatadas de penumbra para la libertad de prensa, que no comenzó a recuperarse hasta cuatro décadas después. La puntilla llegaría en abril de 1938 con la publicación de la Ley de Prensa, que obligaba a todos los periódicos a cumplir unos requisitos casi imposibles para poder continuar.
'Diario de Córdoba'
Fundado en 1850 por Fausto García Lovera, es el periódico que se ha mantenido más tiempo en la prensa cordobesa (hasta 1938). Se unió al golpe militar desde el inicio.
'El Defensor de Córdoba'
Diario crítico con la República, «... estaba al lado del movimiento antes de producirse», diría su director, Daniel Aguilera. Dejó de publicarse en 1938.
'La Voz'
Periódico que dio aire fresco a la prensa cordobesa. Fundado en 1920 por Manuel Roses, pasaría por distintos propietarios e idearios. Desapareció en 1936.
'Ágora'
Semanario fundado por Verdú Suárez en 1934. Defensor de la República, fue muy crítico con cualquier tipo de violencia. Su último número se publicó el 18 de julio.
'Guión'
Surgió en 1936. Fue junto a El Defensor de los más críticos con la República. El 16 de febrero de 1936 ya escribía: «España en pie. En pie de combate».
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