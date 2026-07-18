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Tragedia ferroviaria

Juanma Moreno pide "verdad, transparencia y justicia" para las víctimas de Adamuz cuando se cumplen seis meses

El presidente de la Junta de Andalucía lamenta que "la herida sigue abierta" para los familiares y para la memoria colectiva de los andaluces

Juanma Moreno (centro) en Adamuz, tras el trágico accidente ferroviario.

Juanma Moreno (centro) en Adamuz, tras el trágico accidente ferroviario. / Manuel Murillo

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Europa Press

Córdoba

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este sábado 18 "verdad, transparencia y justicia" para las víctimas del trágico accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz que causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos.

Según ha concretado el presidente a través de su perfil oficial en la red social 'X', "aquellos dramáticos días quedaron grabados para siempre en la memoria colectiva" de la comunidad andaluza. "Fue desgarrador y la herida sigue abierta", ha abundado Moreno, al tiempo de pedir justicia para familiares y allegados de las víctimas ante tal suceso.

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En contexto, los tres peritos judiciales designados por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, han solicitado la participación de un especialista en telecomunicaciones para comprender "por qué nadie advirtió la ubicación del tren Alvia en la zona del accidente al mismo tiempo que se cruzaba con el tren Iryo o una vez descarrilado éste".

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