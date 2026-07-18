Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 18 de julio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Noches de música en la puerta
Concierto de Alberto de Paz
La banda sonora de Córdoba, concierto al aire libre de Alberto de Paz con la colaboración de: Patrocinio Cámara, percusión y voz, Nicolás Diaza, guitarra y Antonio Fernández, violín. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Puerta del Puente.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Al calor del flamenco
Recital flamenco
Dentro de la programación de Al calor del flamenco, tendrá lugar el recital de Manuel Párraga, al cante y Javi Santiago, al toque. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Puerta del Puente.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Córdoba Live 2026
Love the 90S
Love The 90’s, festival dedicado a la década de los noventa que invita al público a viajar en el tiempo para revivir melodías e instantes que marcaron sus noches.
CÓRDOBA. Recinto Ferial El Arenal.
Corredera, 8.
19.00 horas.
Exposición
‘Desvelo y umbral’
Desvelo y umbral, de la artista Caroline Krabbe, es una exposición cuyas esculturas nacen del interés por los estados de transformación, lo simbólico y aquello que no termina de definirse. Se podrá visitar hasta el 31 de julio. Entrada libre.
CÓRDOBA. Centro UCO Cultura.
Plaza de la Corredera, 40.
De 11.00 a 18.00 horas.
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