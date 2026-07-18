Los fallecidos en Córdoba el sábado 18 de julio

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 19 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Carmelo Cordero Zaino

La inhumación está prevista a las 11:30 horas en el Cementerio San Rafael.

Carmen Pérez Luque

La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el Cementerio San Rafael.

José Jurado López

La inhumación está prevista a las 13:30 horas en el Cementerio San Rafael.

Matilde López Ocaña

La inhumación está prevista a las 12:30 horas en el Cementerio Fuensanta.

Josefa Padilla Cuesta

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La inhumación está prevista a las 17:45 horas en el Cementerio San Rafael.