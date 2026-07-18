Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 18 de julio
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 19 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:
Carmelo Cordero Zaino
La inhumación está prevista a las 11:30 horas en el Cementerio San Rafael.
Carmen Pérez Luque
La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el Cementerio San Rafael.
José Jurado López
La inhumación está prevista a las 13:30 horas en el Cementerio San Rafael.
Matilde López Ocaña
La inhumación está prevista a las 12:30 horas en el Cementerio Fuensanta.
Josefa Padilla Cuesta
La inhumación está prevista a las 17:45 horas en el Cementerio San Rafael.
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