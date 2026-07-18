Una empresa opta a construir y gestionar el nuevo Pabellón de la Juventud de Córdoba

Al menos una empresa se ha presentado a la licitación lanzada en junio por el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) para la construcción, conservación y explotación de la nueva Instalación Deportiva Municipal (IDM) Juventud, o lo que es lo mismo, el nuevo Pabellón de la Juventud. Según ha podido saber Diario CÓRDOBA, el concurso habría registrado una sola oferta por parte de una empresa que actualmente gestiona una decena de centros deportivos repartidos por España, en la comunidad de Madrid, Andalucía o Castilla-La Mancha:

El plazo para la presentación de ofertas de esta licitación venció el 17 de julio a las 12 de la noche. El futuro complejo deportivo tendrá dos plantas y albergará una piscina cubierta de seis calles, una amplia sala de fitness, pistas de pádel y espacios para actividades dirigidas.

El Ayuntamiento de Córdoba no ha querido ofrecer datos sobre un proceso de licitación que sigue abierto, ni ha confirmado si se han presentado esta u otras ofertas, que no obstante Diario CÓRDOBA ha podido constatar por otras fuentes.

Las emblemáticas esculturas del antiguo Pabellón de la Juventud / CÓRDOBA

El contrato para la construcción y explotación del nuevo Pabellón

Esta es la segunda vez que el Ayuntamiento de Córdoba trata de impulsar este proyecto deportivo muy demandado por el distrito Sur desde el cierre de las históricas instalaciones deportivas del Pabellón de la Juventud. La primera licitación quedó desierta, en noviembre del 2023, lo que obligó al Consistorio a cambiar el pliego de contratación y a incorporar algunas novedades en las condiciones básicas del pliego como la concesión. Ahora, el plazo máximo será de 21 años.

El nuevo pliego persigue la redacción del proyecto, la construcción, la conservación y la explotación de la instalación. Es decir, la empresa que diseñe y construya el nuevo centro deportivo será la que lo gestione después.

Se estima que la inversión será de 3.867.200 euros y la licitación sale por más de 24,6 millones de euros. Para ayudar a la iniciativa privada, el Imdeco realizará una aportación máxima de 1.250.000 euros (IVA incluido) destinada a financiar parcialmente el proyecto. El pago se realizará en dos fases: un 50% en 2027, una vez certificada la ejecución del 50% de la obra, y la otra mitad en 2028, tras la certificación del 100% de los trabajos.

Propuesta para el nuevo Pabellón de la Juventud. / CÓRDOBA

Criterios de valoración

Entre los criterios de valoración se incluye la eficiencia energética, premiándose aquellas ofertas que incorporen sistemas de generación de energía renovable para autoconsumo y un mayor abastecimiento mediante energías procedentes de fuentes renovables.

Además, se valorarán las propuestas que permitan reducir las tarifas básicas para los usuarios, favoreciendo la accesibilidad económica a la práctica deportiva y reforzando el carácter de servicio público de la instalación.

La licitación también contempla una valoración específica para aquellas ofertas que incrementen los recursos puestos a disposición del Imdeco para el desarrollo de programas deportivos municipales, mediante la cesión de abonos gratuitos y la reserva de espacios para actividades organizadas por el organismo autónomo.

Cómo será el nuevo centro deportivo

El nuevo polideportivo tendrá dos plantas. En la planta baja se proyectan una piscina de seis calles y 575 metros cuadrados, una sala fitness de 400 metros, vestuarios, oficinas y botiquín. La primera planta contará con salas polivalentes, espacios para entrenamiento funcional y peso libre, además de una zona exterior destinada a pistas de pádel o pickleball y a la práctica deportiva al aire libre.