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Desarticulada en Madrid, Tarragona y Córdoba una organización que robaba relojes a punta de pistola

La Guardia Civil ha desarticulado una banda criminal dedicada a robos de relojes de lujo mediante amenazas con arma de fuego en un centro comercial madrileño

Imagen de archivo de otro caso donde se recuperaron relojes robados.

Imagen de archivo de otro caso donde se recuperaron relojes robados. / CÓRDOBA

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Efe

Madrid

La Guardia Civil ha detenido a cinco hombres -a uno de ellos en Córdoba- que integraban una organización criminal a la que se atribuyen dos robos con violencia de relojes de alta gama en un centro comercial de Majadahonda (Madrid), en el que emplearon una pistola para amenazar a las víctimas. Las detenciones se han producido en Madrid, Pozuelo de Alarcón, Tarragona y Córdoba, y el autor material de los robos ha ingresado en prisión, según ha informado este sábado la Guardia Civil.

La investigación arrancó el pasado mes de noviembre, después de que los agentes recibieran la denuncia de un robo con pistola en el aparcamiento de un centro comercial, donde la víctima fue encañonada por el ladrón y le sustrajo un reloj valorado en 1.000 euros.

Reventa

Tras las investigaciones se logró recuperar el reloj en una tienda de compraventa de Madrid, además de investigar a todos los miembros de la organización, que desempeñaban roles diferenciados.

Colección de relojes de alta gama. / lne. TONI

Imagen de archivo de relojes de alta gama. / CÓRDOBA

Así, dos de los miembros identificaban a las posibles víctimas en el interior del centro comercial, las seguían y comunicaban la vestimenta al resto del grupo.

En el exterior del centro, un tercer miembro de la banda continuaba el seguimiento de las víctimas mientras llegaban los dos autores del robo, que se desplazaban al lugar de los hechos con una motocicleta: el conductor permanecía dando vueltas, mientras que el acompañante apuntaba a la víctima a punta de pistola hasta robarle el reloj, tras lo que huían del centro comercial.

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El arma, simulada, está en posesión del laboratorio de criminalística de la Guardia Civil, donde está siendo analizada.

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