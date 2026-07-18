Córdoba se pone en modo final del Mundial de Fútbol que este domingo enfrentará a España y Argentina con la victoria de Sudáfrica en la retina y la vista puesta en la posible celebración de la segunda estrella. De otro lado, coincidiendo con los seis meses del accidente de Adamuz, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pide "verdad, transparencia y justicia" para las víctimas; mientras que los afectados denuncian “desamparo y parálisis” seis meses después de la tragedia. Y por último, la Aemet lanza un aviso especial por la ola de calor que llegará la próxima semana y en la que Córdoba marcará los 45 grados.

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