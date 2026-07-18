La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La previa de la final entre España y Argentina desde la óptica cordobesa, el accidente de Adamuz seis meses después y el aviso de la Aemet por la ola de calor en Córdoba
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Córdoba se pone en modo final del Mundial de Fútbol que este domingo enfrentará a España y Argentina con la victoria de Sudáfrica en la retina y la vista puesta en la posible celebración de la segunda estrella. De otro lado, coincidiendo con los seis meses del accidente de Adamuz, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pide "verdad, transparencia y justicia" para las víctimas; mientras que los afectados denuncian “desamparo y parálisis” seis meses después de la tragedia. Y por último, la Aemet lanza un aviso especial por la ola de calor que llegará la próxima semana y en la que Córdoba marcará los 45 grados.
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- Las víctimas del accidente de Adamuz denuncian “desamparo y parálisis” seis meses después de la tragedia
- La Aemet lanza un aviso especial por una nueva ola de calor: Córdoba llegará a los 45 grados
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