Córdoba recupera la historia de Renée Lafont con la publicación de la primera biografía sobre la corresponsal francesa fusilada en la ciudad

El próximo 1 de septiembre saldrá a la venta El eco de su voz. Redescubriendo a Renée Lafont, el primer relato biográfico dedicado a la periodista, escritora y traductora francesa asesinada en Córdoba el 1 de septiembre de 1936 por las tropas franquistas mientras cubría la Guerra Civil para el periódico francés Le Populaire.

La publicación, escrita y autoeditada por el periodista cordobés Pablo Pérez Espino, coincidirá con el 90 aniversario del fusilamiento de Lafont y con el vigésimo aniversario de la fundación de Aremehisa, colectivo memorialista que ha tenido un papel clave en la investigación sobre su desaparición y en la búsqueda del cuerpo de la corresponsal, localizado presuntamente en 2019 y pendiente aún de identificación genética.

Fotografía coloreada de Renée Lafont. / CÓRDOBA

Final trágico en Córdoba

Nacida en Amiens en 1877, Renée Lafont fue una intelectual comprometida con la democracia y los derechos humanos. Escritora, periodista y traductora, es conocida también por haber llevado al francés varias novelas de Vicente Blasco Ibáñez. Su trayectoria, sin embargo, quedó marcada por su final en Córdoba, donde fue detenida y fusilada en los primeros compases de la represión franquista.

A lo largo de 472 páginas, El eco de su voz reconstruye su vida, su obra y sus vínculos con figuras políticas y culturales de Francia y España. El libro se apoya en documentos y testimonios inéditos para devolver a Lafont el lugar que le corresponde en la historia del periodismo, de la literatura y de la memoria democrática.

Portada del libro. / CÓRDOBA

Reivindicar la historia de una mujer olvidada

"El principal objeto del libro es informar y reivindicar la historia de una mujer olvidada que, al margen de sus éxitos profesionales en Francia y España, estuvo siempre comprometida con los derechos humanos y la democracia, en cuya defensa se dejó literalmente la vida", señala Pérez Espino.

La obra dedica una atención especial al paso de Renée Lafont por Córdoba, a las circunstancias de su detención y asesinato y a la trama con la que el franquismo trató de ocultar el crimen. "En Aremehisa hemos trabajado mucho para establecer una hipótesis basada en hechos. No estará plenamente consolidada hasta que el cuerpo atribuido a Lafont sea identificado genéticamente, pero los hallazgos indican que, incluso en el contexto de represión del verano del 36, la historia de Renée fue, hasta el final, fascinante", explica el autor.

El libro aborda también los trabajos de investigación, localización y exhumación realizados en Córdoba para recuperar presuntamente sus restos, conectando la historia de Lafont con la de miles de víctimas del franquismo que todavía permanecen desaparecidas.