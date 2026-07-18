José María Bellido, en la presentación de los alcaldables del PP a 2027: “Necesitamos más zonas verdes para resistir al cambio climático”

El alcalde de Córdoba, y candidato a la reelección en las municipales de mayo de 2027, José María Bellido ha participado este sábado en la presentación de los candidatos del PP en las capitales de provincia para los próximos comicios locales, que ha tenido lugar en Santiago de Compostela con la presencia del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. En dicha presentación, entre otros aspectos, Bellido ha destacado la importancia de las zonas verdes en las ciudades, especialmente en aquellas sometidas al calor sofocante, como Córdoba, para "resistir al cambio climático".

En el encuentro han participado los 50 candidatos a la alcaldía de las capitales de provincia. En las locales de 2027 hay cambios en 11 de las 20 capitales de provincia donde el PP no gobierna, mientras que aquellos que ya son regidores repetirán.

Los cambios son en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense. También hay uno en Murcia pero con otro matiz, puesto que la candidata será la actual alcaldesa, Rebeca Pérez, que está en el cargo tras el fallecimiento de José Ballesta, que fue el candidato en 2023.

Lucía Feijoo Viera

El minuto de oro de José María Bellido

Durante el evento de los populares, cada candidato ha contado con un minuto de oro para presentar su candidatura. En el caso de Bellido, el actual alcalde, que se aspira a su tercera legislatura, ha hecho hincapié –al igual que en el vídeo oficial de presentación de su candidatura- en que en los últimos siete años la capital “ha recuperado su prestigio”, liderado proyectos culturales, atraído grandes proyectos, como la Base Logística del Ejército; con la presencia de nuevas empresas y la tasa de desempleo más baja de su historia, o la creación de nuevos barrios, entre otros aspectos a destacar.

Bellido ha insistido en la necesidad de seguir dotando a Córdoba de zonas de verdes “para resistir al cambio climático y mejorar en salud” y ha defendido su candidatura “para dar el salto de calidad para llevar a Córdoba donde se merece”.

Por último ha añadido, dirigiéndose a Núñez Feijóo, que para hacerlo “necesitamos que nos ayudes desde la presidencia del Gobierno de España”.

La petición de Feijóo a sus alcaldes

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado la presentación de los candidatos del Partido Popular a las capitales de provincia para lanzar un mensaje que transciende el ámbito municipal. Desde Santiago de Compostela, el líder popular pidió a sus alcaldables afrontar las elecciones de 2027 con “decencia, servicio y ambición” como respuesta al "deterioro institucional" que, a su juicio, ha provocado el Gobierno de Pedro Sánchez. El acto, concebido para dar el pistoletazo de salida a la precampaña local, se ha convertido en una reivindicación del proyecto nacional del PP y en un llamamiento a convertir las municipales en el primer paso hacia un cambio político en España.