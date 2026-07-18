Córdoba gana peso como destino para despedidas de soltero: precios, actividades y negocio

Córdoba se ha consolidado como un destino emergente para despedidas de solteros en los últimos años. Esa consolidación es la que trae de cabeza a los vecinos de las zonas más turísticas y la que ha obligado al Ayuntamiento a regular dentro de una nueva ordenanza esta celebración cada vez más frecuente en la ciudad. Pero, ¿qué atrae a los grupos de otras provincias a visitar Córdoba? ¿qué ofrece la capital a quienes se despiden de la soltería y a sus acompañantes?

Aunque en España hay destinos clásicos como Benidorm, Madrid, Salamanca, Málaga o Sevilla, Córdoba gana terreno como una alternativa atractiva para grupos de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, según explican las empresas que se dedican a este tipo de viajes.

El sector de las despedidas de soltero y soltera mueve en España alrededor de 600 millones de euros anuales y suma unas 300.000 despedidas, según estimaciones difundidas en 2024. No obstante, no existe una estadística oficial que cuantifique esta actividad de manera específica. Una despedida sencilla puede costar entre 60 y 120 euros por persona; una celebración con cena y espectáculo, entre 100 y 180 euros; y un fin de semana con alojamiento, entre 150 y 300 euros por asistente. Los grupos suelen estar formados por entre diez y doce personas, aunque el precio final depende del presupuesto y de los servicios contratados.

Un grupo de amigos en despedida de soltero en la Feria de Córdoba. / Manuel Murillo

El dato de 300.000 despedidas resulta muy llamativo si se tiene en cuenta que, según el INE, en 2024 se celebraron en España 175.364 matrimonios. Martín, responsable de Martín Espectáculos, empresa con 26 años de experiencia en el sector, aclara que no es un dato necesariamente contradictorio: "Ahora la gente hace una despedida de soltero más completa, por lo que el volumen de negocio es más grande, y además no se hace una sola despedida, se hacen dos: la típica con la familia y la de los amigos", señala.

Por qué Córdoba atrae a los grupos

Entre los principales reclamos de Córdoba para este turismo están el patrimonio, la gastronomía, unos precios relativamente asequibles, celebraciones como las Cruces de Mayo, los Patios y la Feria de Córdoba y una buena conexión en tren con muchos destinos de España. "Córdoba es una ciudad muy potente para las despedidas", asegura Martín.

El auge de estas celebraciones se refleja tanto en sus aspectos más polémicos, como las quejas de residentes del casco histórico o la aprobación de una ordenanza municipal que contempla sanciones de hasta 3.000 euros. La norma ya ha entrado en vigor, pero el Ayuntamiento ha decidido prorrogar hasta mediados de agosto las sanciones. Además de las despedidas de soltero (se prohíbe, por ejemplo, vestir con atributos sexuales), la norma regula conductas como el botellón, la venta de alcohol a menores, los actos vandálicos contra el mobiliario urbano, los grafitis, el uso indebido de fuentes públicas o determinados comportamientos asociados a despedidas de soltero.

El auge de estas visitas turísticas también tiene, por contra, su impacto sobre la economía local, la hostelería, los alojamientos y las empresas de ocio. En Córdoba operan empresas y agencias especializadas en despedidas, aunque buena parte de ellas no trabaja exclusivamente en la provincia. Estas compañías comercializan paquetes en diferentes destinos y recurren a proveedores locales para prestar los servicios contratados.

Un grupo de amigos en despedida de soltero en la Feria de Córdoba. / Manuel Murillo

Desde hoteles y restaurantes hasta 'karting' y limusinas

De hecho, existe una oferta empresarial especializada y amplia que incluye desde paquetes con alojamiento o restaurantes, hasta espectáculos y actividades de aventura, baños árabes y ocio nocturno.

Eventos Emagic es una de estas empresa que ofrece servicios para organizar despedidas de soltero en Córdoba capital y en distintos municipios de la provincia. También presta cobertura en otras ciudades andaluzas, como Sevilla, Málaga, Granada y Huelva. En su página web oferta cuatro tipos de paquetes. El primero incluye alojamientos, con apartamentos, hoteles, hostales, bungalós y chalés para grupos. El segundo, cenas, tanto en restaurantes con animación temática y espectáculos como en salones privados. Un tercer apartado ofrece actividades, entre ellas karting, paintball, humor amarillo, bubble fútbol, capeas, escape room, rafting, multiaventura, tirolinas, spas, baños árabes y yincanas. Y, por último, se ofertan variantes para la fiesta y el ocio nocturno, como discotecas, reservados, limusinas, disco bus, karaoke y rutas de copas.

La empresa también comercializa espectáculos y animaciones, que incluyen desde camareros falsos infiltrados, drag queens, cómicos, animadores de baile, strippers y boys. Además, organiza cenas temáticas, espectáculos flamencos, catas de vino y visitas turísticas.

Cuánto cuesta una despedida en Córdoba

Por su parte, Martín Espectáculos ofrece espectáculos con boys (con precios en torno a los 200 euros); limusinas, desde 160 euros; alojamientos, restaurantes y cenas temáticas, con opciones entre 32 y 45 euros; o actividades diversas que incluyen talleres de baile, paintball, karting o tuppersex.

"Los grupos van con todo organizado, desde el alojamiento hasta el restaurante, los espectáculos y el transporte para moverse de un sitio a otro", explica Martín, responsable de esta empresa que constata que es un negocio en auge. "Solo la semana pasada, en la zona de Córdoba, tuvimos cinco despedidas", comenta al tiempo que destaca como top para las despedidas la Feria de Córdoba.

El impacto económico frente a las molestias

Martín lamenta la mala imagen que, a su juicio, acompaña a estas celebraciones, frente a otros acontecimientos multitudinarios cuyo impacto económico sí se valora pese a las molestias que puedan ocasionar.

“Cuando llega un equipo de fútbol a una ciudad se habla del dinero que deja, pero con las despedidas no ocurre lo mismo. En una ciudad como Córdoba, las despedidas de soltero mueven muchísimo dinero”, defiende.

También rechaza algunos de los tópicos asociados a estos grupos. “Eso de que la gente va por ahí medio en pelotas no lo conozco ni lo he visto en mi vida. Esa mala publicidad no debería existir”, asegura el responsable de esta empresa radicada en Sevilla.