La ruta gastronómica de Sara Carbonero en Córdoba: clásicos con toques modernos en plena Judería

Córdoba vuelve a demostrar que es uno de esos destinos capaces de conquistar a cualquiera. También a rostros conocidos que, entre compromisos profesionales, viajes y agendas públicas, encuentran en la ciudad un lugar perfecto para desconectar, pasear sin prisa y disfrutar de una gastronomía con identidad propia.

Una de ellas es Sara Carbonero. La periodista, presentadora, empresaria e influencer, suele gustar de disfrutar de escapadas con familia y amigos, y una de ellas dirigió sus pasos hacia la capital de las tres culturas. En su viaje no faltó patrimonio, cultura y, por supuesto, cocina local, tres ingredientes que explican por qué la ciudad sigue siendo una apuesta segura para una visita de fin de semana o una escapada con encanto.

Sara Carbonero se enamora de Córdoba

Durante su escapada, Carbonero recorrió algunos de los enclaves más reconocibles de la ciudad. Visitó la Mezquita-Catedral, la Judería, el casco histórico, Medina Azahara, la Plaza de la Corredera y el Museo Julio Romero de Torres, componiendo una ruta muy completa por la Córdoba monumental y cultural.

Sara Carbonero, en su visita a Córdoba. / INSTAGRAM

La periodista compartió varias imágenes de su paso por la ciudad en Instagram, donde acumula más de 3,6 millones de seguidores. Lo hizo, además, con un guiño muy cordobés: versos de la canción Córdoba, del grupo Medina Azahara.

La publicación despertó numerosos comentarios, entre ellos el de la cantante cordobesa India Martínez, que celebró la visita con una frase cargada de complicidad: “Qué belleza mi Córdoba y tú juntas”.

El restaurante que conquistó a Sara Carbonero: raíces cordobesas junto a la Mezquita

En una escapada así no podía faltar una parada para sentarse a la mesa. Y Sara Carbonero eligió uno de los restaurantes más populares del entorno monumental de Córdoba: Bodegas Mezquita Corregidor.

El establecimiento está situado en la calle Corregidor Luis de la Cerda, en plena zona de paso entre la Mezquita-Catedral, el Puente Romano y la Judería. Su propuesta se apoya en la cocina cordobesa y andaluza, con platos tradicionales, tapas y vinos de la tierra, una fórmula que lo ha convertido en una parada habitual para visitantes que buscan probar sabores locales sin alejarse del corazón histórico de la ciudad.

Sara Carbonero junto a José Criado, encargado de Bodegas Mezquita. / INSTAGRAM

La propia web de Bodegas Mezquita presenta el restaurante como un espacio dedicado a “lo mejor de la gastronomía cordobesa”, con protagonismo para los platos más tradicionales, las tapas y los vinos de la tierra. En el caso del local de Corregidor, el grupo lo define como uno de sus referentes en la ciudad, especialmente vinculado a quienes quieren combinar buena mesa e historia en el entorno de la Córdoba califal.

La visita de Sara Carbonero fue celebrada por el propio restaurante en redes sociales. “Momentos que se guardan en el corazón. Hoy hemos tenido el honor de recibir a Sara Carbonero en Bodegas Mezquita Corregidor. Gracias, Sara, por tu sencillez, tu sonrisa y por llevarte un pedacito de nuestra alma contigo”, publicó el establecimiento junto a una imagen con parte del equipo.

Casa Pepe de la Judería, la otra parada gastronómica

Bodegas Mezquita Corregidor no fue el único restaurante elegido por Sara Carbonero durante su paso por Córdoba. La periodista también visitó Casa Pepe de la Judería, otro de los nombres clásicos de la restauración cordobesa.

Situado en la calle Romero, en pleno barrio de la Judería, Casa Pepe ocupa una antigua casa del casco histórico y combina cocina regional, ambiente tradicional, patio andaluz y terraza con vistas. Turismo de Córdoba destaca su carácter de taberna histórica y su vinculación con la cocina cordobesa, mientras que la Guía Michelin lo describe como un gran clásico de la Judería, con una carta regional que incorpora también detalles actuales.

El propio restaurante agradeció públicamente la visita de Carbonero con un mensaje en redes sociales: “Gente bonita por dentro y por fuera que nos visita. Ayer tuvimos el gran placer de recibir a Sara Carbonero, quien disfrutó en compañía de seres queridos de una comida en nuestra casa. Gracias por el detalle de hacerte una foto con nuestros compañeros. ¡Ya sabes que aquí tienes tu casa en Córdoba!”.