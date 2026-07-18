La Aemet lanza un aviso especial por una nueva ola de calor: Córdoba llegará a los 45 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado este sábado un aviso especial por una nueva ola de calor que afectará a gran parte del país y que tendrá especial incidencia en la provincia de Córdoba, donde varios municipios, incluida la capital, llegarán a los 45 grados el próximo jueves. Según ha informado la Aemet, la ola de calor comenzará el martes 21 de julio y empezará a disiparse el jueves 23, cuando alcance su máximo apogeo.

Según detallada Meteorología, "el patrón de bloqueo, que actualmente está dando lugar a temperaturas muy elevadas en la mitad oriental peninsular, volverá a reforzarse a lo largo de este fin de semana con el establecimiento de una dana al oeste de la península ibérica". Esta circunstancia, unida a la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios y altos sobre el norte de África, "permitirá el movimiento de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión situándose sobre buena parte de la Península y Baleares".

Se alcanzarán los 45 grados en Córdoba, Montoro o Palma del Río

El aumento de las temperaturas está fechada, por lo tanto, a partir del martes, todo ello con jornadas actuales ya muy calurosas. En el domingo 19 y el lunes 20 ya se registrarán máximas de 40 grados en Córdoba capital, por lo que la Aemet ha decretado el aviso naranja. El martes esas máximas serán de 41, el miércoles llegarán a los 42 3 y se espera que el jueves sea el día más caluroso con los termómetros alcanzando los 45 grados. La Aemet estima que la situación se extenderá al Valle del Guadalquivir y a parte de la Cuenca del Genil. En la provincia de Córdoba, se espera que esos 45 grados se registren en la capital, en Palma del Río o en Montoro.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

La Aemet avisa de que se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada o enfermedades cardiovasculares), con noches que serán también muy cálidas. El nivel de peligro de incendio aumentará de nuevo hasta situarse en valores extremos, lo que irá acompañado de posibles tormentas vespertinas secas en áreas de montaña.

Un hombre se refresca en una fuente en Córdoba. / Víctor Castro

A partir del viernes 24, y de cara al fin de semana, se esperan descensos térmicos generalizados, si bien la incertidumbre es muy elevada. Por tanto, no se descarta que la ola de calor pudiera prolongarse más allá del día jueves 23.