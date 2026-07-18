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EL TIEMPO

Córdoba se adentra en un nuevo episodio de calor con 40 grados de máxima y la provincia en aviso naranja de la Aemet

Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia

Córdoba, a la espera de una nueva ola de calor.

Córdoba, a la espera de una nueva ola de calor. / Víctor Castro / CÓRDOBA

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Tomás Moreno

Los termómetros siguen subiendo sin dar tregua y lo peor llegará a partir de este domingo, cuando se espera el inicio de un nuevo episodio de calor que podría desembocar en la tercera ola de calor del verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera a partir de hoy un ascenso generalizado de las temperaturas y prevé máximas de hasta 40 grados en Córdoba. Es por ello que toda la provincia se sitúa hoy en aviso por calor y la Campiña, en la que se encuentra la capital, ha subido a nivel naranja.

La Aemet ha emitido un comunicado en el que avisa del inicio de un "episodio de temperaturas muy altas y persistentes" en buena parte de la Península y Baleares, fundamentalmente en el sur, provocado por la llegada de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión. El ascenso térmico comenzará este sábado, pero será más acusado entre el martes y el miércoles, cuando se podrán superar de forma generalizada los 40 ºC en el interior de la mitad sur y alcanzarse valores de 42 a 44 ºC en las zonas más calurosas como la provincia cordobesa.

Además, la Aemet también ha advertido que se esperan noches muy cálidas, un aumento extremo del riesgo de incendios y posibles tormentas secas en zonas de montaña. Aunque la evolución aún presenta incertidumbre, Aemet no descarta que el episodio pueda convertirse en una ola de calor hasta el jueves o viernes.

Por lo pronto, para la jornada de hoy sábado, la Aemet espera en la provincia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Polvo en suspensión en el sur de la provincia. Temperaturas con pocos cambios, localmente en ascenso. Vientos flojos variables tendiendo a componente oeste, ocasionalmente moderados por la tarde.

El tiempo este sábado 18 de julio.

El tiempo este sábado 18 de julio. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 40º, en Lucena entre 22º y 38º, en Pozoblanco entre 19º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 22º y 38º.

Los termómetros siguen subiendo este domingo

De cara a mañana continúa la escalada térmica y la Aemet apunta en su pronóstico del domingo a cielos poco nubosos. Polvo en suspensión en el sur de la provincia. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos de componente oeste por la tarde.

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Los termómetros se situarán en Córdoba entre 19º y 41º, en Lucena entre 22º y 37º, en Pozoblanco entre 18º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 37º.

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