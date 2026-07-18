Curiosidades de Córdoba
Una capilla mudéjar con alabanzas a Alá, en una iglesia sin acabar: uno de los secretos mejor guardados de la Judería de Córdoba
Esta joya artística fue realizada siguiendo la técnica decorativa de la Alhambra, comparte el alma de la Mezquita y, pese a ser uno de los monumentos más insólitos de la ciudad, sigue siendo poco conocida
Hay un ejercicio que conviene hacer en Córdoba: dejar de seguir a la multitud (aquí una guía rápida para ir más allá de la Mezquita y la Judería). La Mezquita-Catedral, el Alcázar, la Sinagoga... son monumentos imprescindibles. Pero en la Judería, a pocos metros de donde se agolpan los grupos de turistas, existe una capilla que resume lo que fue esta ciudad. Se trata de la Capilla de San Bartolomé, a la que se llega desde la calle Averroes, girando entre la plaza del Cardenal Salazar y la de Maimónides.
Un pórtico gótico da paso a un espacio que es una joya mudéjar. Un lugar donde las yeserías cantan alabanzas a Alá en árabe mientras el suelo repite el mismo lenguaje geométrico que vistió la Alhambra de Granada. Y todo esto dentro de una facultad universitaria que fue un hospital del siglo XVIII, adosada a una iglesia que nunca se terminó.
Por qué hay alabanzas a Alá en una capilla cristiana
Esta es la pregunta que más descoloca a quien visita la Capilla de San Bartolomé por primera vez. La respuesta está en la historia y en el oficio. Las yeserías que decoran sus muros fueron talladas por alarifes mudéjares, artesanos de tradición islámica que trabajaron para patrones cristianos durante la Reconquista y que continuaron usando los mismos patrones, las mismas inscripciones y las mismas fórmulas que habían aprendido.
Así, en una capilla funeraria cristiana del siglo XV aparecen escritas en árabe, en las escrituras cúfica y nasjí, frases de alabanza a Alá. El mismo fenómeno que convierte a la Capilla de San Bartolomé en un documento vivo de lo que fue la convivencia y la complejidad de la Córdoba medieval.
La técnica que comparte con la Mezquita y la Alhambra
El suelo de la capilla conserva la solería original del siglo XV: una composición de ladrillos vidriados y zócalos alicatados con formas geométricas. Es exactamente la misma técnica que se empleó para decorar la Mezquita-Catedral de Córdoba, el Alcázar de Sevilla y la Alhambra de Granada. Tres de los monumentos más visitados del mundo. Y aquí está, en una capilla a la que se entra gratis, sin cola.
En 1935 apareció en la capilla una colección de azulejos nazaríes con escenas alegóricas. Hoy se conservan bajo resguardo en el Museo Arqueológico de Córdoba. Una razón más para visitar ambos espacios.
De la iglesia a la facultad
Para terminar de entender este espacio hay que comprender donde se ubica. Todo arranca en 1391, cuando el asalto a la Judería de Córdoba provocó la dispersión y conversión forzada de sus habitantes. El barrio quedó bajo dominio cristiano y en ese contexto se levantó la iglesia de San Bartolomé, que abrió sus puertas a finales del siglo XIV. Se construye la capilla pero el templo nunca llega a terminarse.
En el siglo XVIII, junto a ella, se levanta el Hospital del Cardenal Salazar, uno de los mejores ejemplos de arquitectura civil del XVIII. La capilla queda integrada en el complejo hospitalario. En la actualidad, el edificio es la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba.
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