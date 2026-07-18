El Banco de Alimentos de Córdoba reparte más de 756.000 kilos durante el primer semestre de 2026

Más de 756.000 kilos de alimentos, el equivalente a unos 35 camiones tráiler, han llegado durante los seis primeros meses de 2026 a miles de familias y personas vulnerables de Córdoba gracias a la solidaridad de personas individuales e instituciones que han decidido contribuir a la labor que realiza el Banco de Alimentos de Córdoba.

El Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba ha presentado el balance de su actividad al cierre del segundo trimestre de 2026, un periodo en el que la entidad ha atendido a un total de 14.645 personas a través de las organizaciones sociales colaboradoras.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, entre los beneficiarios se encuentran 13.866 adultos, 606 niños y niñas de entre 3 y 15 años y 173 lactantes de hasta 2 años.

Más de 170 entidades colaboran en el reparto de alimentos

La distribución y el control de todos estos productos se ha realizado mediante una red formada por 171 instituciones y entidades sociales de Córdoba que permite que la ayuda llegue a diferentes puntos de Córdoba y se distribuya de acuerdo con las necesidades detectadas por los profesionales. De ellas, 62 son entidades de consumo, entre las que se encuentran comedores sociales y residencias, mientras que otras 109 organizaciones se encargan del reparto directo.

Parte de los alimentos que recibe el Banco de Alimentos. / CÓRDOBA

Cerca de 387.000 kilos distribuidos durante el segundo trimestre

En lo relativo al movimiento de mercancías, el Banco de Alimentos comenzó el trimestre con un stock de 172.336 kilos. A esta cantidad se sumaron otros 392.203 kilos de alimentos recibidos.

Durante el segundo trimestre se distribuyeron 386.915 kilos, que, unidos a los 369.341 kilos repartidos entre enero y marzo, elevan el balance del primer semestre hasta los 756.256 kilos de alimentos entregados.

Según los cálculos de la organización, esta cantidad equivale aproximadamente a la carga de 35 camiones tráiler.

Toda esta actividad se sostiene con una estructura reducida compuesta por cinco trabajadores y 36 voluntarios estables, que se encargan de las tareas de recepción, clasificación, almacenamiento y distribución de alimentos y productos de primera necesidad entre las familias más vulnerables de Córdoba.