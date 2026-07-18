18 de julio: La muerte del periodismo en Córdoba

Solo unos días de julio de 1936 bastaron para poner fin a uno de los periodos de mayor impulso de la prensa en Córdoba. El golpe militar del 18 de julio supuso el comienzo de una de las etapas más dilatadas de penumbra para la libertad de prensa, que no comenzó a recuperarse hasta cuatro décadas después. La puntilla llegaría en abril de 1938 con la publicación de la Ley de Prensa, que obligaba a todos los periódicos a cumplir unos requisitos casi imposibles para poder continuar. A esto hay que unir la persecución de los periodistas que se habían posicionado a favor de la Segunda República en Córdoba o el exilio hasta su muerte al no poder regresar jamás. Los días fueron pasando en aquel 1936 mientras eran depurados los profesionales en Córdoba, pero también en el resto del país.

Aparecen nombres como los de Antonio Bermúdez Cañete, un periodista de derechas de Baena, amigo de José Antonio, que vio cómo antes que él fueron asesinados otros dos hermanos más. Pero también Pablo Troyano, Manuel Piedrahita Ruiz, Joaquín García Hidalgo o Antonio Verdú, junto a poetas, artistas o intelectuales como José María Alvariño, Juan Ugart, Enrique Moreno, Rogelio Luque..., destacados cordobeses que alumbraron los años veinte y el periodo republicano. Los que lograron escapar de la muerte, nunca pensaron que su marcha sería definitiva, como sucedió con Fernando Vázquez Ocaña, Juan Rejano, Corpus Barga, Pedro Garfias, Antonio Jaén Morente, Francisco Azorín o Niceto Alcalá Zamora. Periodistas, artistas e intelectuales unidos a la Córdoba de la luz que vieron cómo todo se venía abajo, mientras otros asumieron las directrices del franquismo como Daniel Aguilera Camacho, Matías Prats, Eduardo Baro o Durán de Velilla.

Habían pasado solo cinco años desde la proclamación de la Segunda República, pero todo parecía ya demasiado lejano. La edad de oro de la prensa cordobesa, entre 1920 y el periodo republicano, había dinamizado la creación de periódicos, a lo que se unió la aparición de algunos de los periodistas y colaboradores de prensa más importantes desde su creación.

En 1931 se publicaban en la ciudad de Córdoba el moderado Diario de Córdoba y el católico El Defensor de Córdoba, el Diario Liberal, que dejaría de tirarse ese mismo año; y La Voz, que había iniciado su periplo en enero de 1920 con una fuerte inversión empresarial y que tuvo en sus comienzos como redactor a Manuel Chaves Nogales. En marzo de 1930 apareció el semanario Política, que después se convertiría en periódico socialista y desaparecería en marzo de 1932. Su director era Joaquín García Hidalgo, que fue represaliado tras el 18 de julio; como redactor jefe figuraba Fernando Vázquez Ocaña, que estaría al frente del también diario socialista El Sur y se mantendría entre junio de 1932 y octubre de 1934.

Como sucedería en la sociedad cordobesa, son años de creciente división en la prensa que llevaron al mayor desarrollo del periodismo político en la Segunda República. La polarización de ideas comenzó a extenderse ya al final de la dictadura de Primo de Rivera y en la década de los treinta con la proclamación de la Segunda República. De la camaradería en la prensa cordobesa se pasó el enfrentamiento visceral entre quienes habían sido compañeros y amigos. La prensa fue el escaparate idóneo para descubrir desde la proclamación de la Segunda República la contestación que tuvo el nuevo modelo de Estado, pues desde 1931 empezaron a proliferar y a afianzarse diarios o semanarios contrarios. Incluso, se propugnaron ideas anticonstitucionales para defender los intereses de grupos de presión que veían gigantes y monstruos donde solo había aspas de molinos. «La libertad, Sancho, es uno de los dones más preciosos que nos otorgaron los cielos. Con ella no pueden compararse todos los tesoros que la mar encierra y la tierra encubre. Por ella se puede y debe sacrificarse la vida». Esta cita de El Quijote permanecerá en la cabecera del semanario Ágora hasta su desaparición en 1936, hasta el asesinato de su director, Antonio Verdú Suárez.

El 18 de julio

El año del golpe militar se inició en Córdoba con tres diarios, dos de ellos habían surgido en el siglo XIX (Diario de Córdoba y El Defensor de Córdoba), mientras que el otro, La Voz, sufrió los vaivenes empresariales y los cambios de propiedad y de directrices políticas con el paso del tiempo. Antes de finalizar enero, el día 26, comenzó a publicarse Guión, un diario vinculado a la CEDA que había adquirido la imprenta del socialista El Sur. Además, se editaban otro de tipo de publicaciones con distinta periodicidad, como el semanario Ágora, el Boletín Oficial del Obispado de Córdoba o Córdoba Gráfica. El Diario de Córdoba empezó la década de los años treinta bajo la dirección de Ricardo de Montis, aunque sería sustituido en 1936 por Marcelino Durán de Velilla. El periódico se unió rápidamente al golpe, como se encargaría de remarcar a comienzos de 1937 en sus páginas: «Incorporado el Diario de Córdoba desde el primer instante y con el mayor entusiasmo al glorioso movimiento iniciado por el bravo ejército nacional el 18 de julio, queremos condensar la alegría que nos produce la conmemoración de la lejana fecha en que naciera este periódico haciendo votos por el triunfo definitivo de nuestras armas para que España, libre ya de los enemigos que la asolaron y envilecieron, vuelva a ser feliz, grande y digna». Desapareció tras dictarse la Ley de Prensa de abril de 1938.

Portada de 'El Defensor de Córdoba'. / CÓRDOBA

El Defensor de Córdoba, que surgió en 1899, fue el periódico cordobés más crítico con la Segunda República. Su adhesión al golpe de Estado también se produjo desde los primeros momentos, como recordaría su propietario y director, el baenense Daniel Aguilera Camacho. Aguilera Camacho asegurará «que estaba al lado del movimiento antes de producirse». Su defensa del 18 de julio se reflejará ya el día siguiente, cuando en grandes tipografías titulaba: «¡Alea jacta est!», añadiendo en sumarios su confianza en el nuevo rumbo que tomaría España. El 17 de julio de 1937 reiterará su respaldo al considerar que era «el amanecer de mañana» y que había sido el único periódico antirrepublicano de Córdoba. Desapareció en 1938.

El diario La Voz fue adquirido en 1931 por la sociedad Prensa Republicana de Córdoba, cuyo presidente era Eloy Vaquero Cantillo, mientras que la dirección la asumió Pablo Troyano Moraga. Tras el declive del Partido Radical, el periódico fue incrementando su independencia y se convertirá en la referencia del republicanismo de izquierda. En su editorial del 18 de julio de 1936 clamará contra los extremismos de izquierdas y de derechas: «Quienes con todo entusiasmo y buena fe hemos propugnado por el régimen republicano durante más de medio siglo, no queremos a España destrozada por el látigo de quienes se sienten amos. Ni los unos ni los otros. Ni rojos, ni negros. Los republicanos pedimos autoridad fuerte sin violencia; orden material al servicio del moral y del jurídico; libertad de opinión con castigo para el difamador; imperio absoluto de la ley, que debe ser obedecida sin necesidad de coacciones, y respeto a todas las creencias (...)». El periódico dejó de publicarse desde el 20 de julio de 1936, reanudando su edición el 25 de julio. Sus instalaciones y maquinaria darían lugar al periódico ‘Azul’ el 2 de octubre de 1936.

Portada de 'Guión'. / CÓRDOBA

Surgido a inicios de 1936, Guión fue uno de los periódicos más antirrepublicanos. Dirigido inicialmente por Enrique Quintela, pronto asumiría la dirección Antonio de la Rosa. Con motivo del aniversario de la República en 1937, el diario publicó un editorial que llevaba por título «Hoy hace seis años de la gran vergüenza española» y en el que habla del 14 de abril de 1931 como una «fecha maldita que hay que arrojar con náusea a las cloacas del desprecio». Su último número disponible se publicó el 16 de octubre de 1937.

Portada de 'Ágora'. / CÓRDOBA

En un posicionamiento totalmente contrario se encuentra el semanario Ágora, que nació en 1934 y que se publicaba los sábados bajo la dirección de Antonio Verdú Suárez. Ágora no dejará de denunciar y advertir sobre la peligrosa situación a la que se estaba llegando. El último número de Ágora, aparecido el mismo 18 de julio, muestra su rechazo a cualquier tipo de violencia: «No hay ideas en los criminales; hay perversión. Ninguna pistola labora por un porvenir; las pistolas son instrumentos de esa bestialidad que pervive en el hombre, pero que no puede tolerarse detone en las calles de España a pretexto de una lucha política».

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