La Universidad de Córdoba y el Cabildo colaborarán en un estudio sobre la sostenibilidad de la Mezquita-Catedral

El Cabildo Catedral de Córdoba y la Universidad de Córdoba (UCO) han firmado un convenio de colaboración para desarrollar un proyecto de investigación centrado en la sostenibilidad de la Mezquita-Catedral y en el análisis de los asuntos que resultan prioritarios para su conservación y gestión.

El acuerdo, suscrito por el deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva García, y el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez busca elaborar un estudio exhaustivo que permita identificar, analizar y ordenar los principales retos relacionados con la sostenibilidad del monumento Patrimonio de la Humanidad.

Según ha explicado la UCO en una nota de prensa, el proyecto abordará la sostenibilidad desde tres dimensiones: la conservación del legado histórico y artístico, el desarrollo social vinculado al monumento y el respeto al medio ambiente.

Investigación de la UCO aplicada al patrimonio

El trabajo será desarrollado por dos grupos de investigación de la Universidad de Córdoba: el Grupo SEJ-717 Finanzas, Contabilidad y Gestión Turística (Ficotur) y el Grupo SEJ-588 Economía del Turismo, de la Cultura y del Deporte. El equipo investigador estará dirigido por los profesores Amalia Hidalgo Fernández, Tomás López-Guzmán Guzmán y Antonio Pablo Menor Campos.

El Cabildo Catedral, por su parte, se encargará del seguimiento y la coordinación técnica del proyecto. El canónigo José Juan Jiménez Güeto, actuará como principal interlocutor con los investigadores para ejercer esta labor.

En cuanto al contenido del estudio, la investigación combinará técnicas cualitativas y cuantitativas, entre ellas entrevistas en profundidad, observación sistemática y cuestionarios dirigidos a los distintos agentes relacionados con el monumento. El equipo analizará tanto la visión del equipo responsable de la gestión de la Mezquita-Catedral como la percepción de la denominada comunidad patrimonial, integrada por personas, colectivos e instituciones vinculadas a su conservación y uso.

Una guía para la gestión sostenible de la Mezquita-Catedral

Los resultados del trabajo se recogerán en un informe final que servirá como guía para la toma de decisiones estratégicas en materia de gestión sostenible del patrimonio.

Según ha explicado la UCO, el convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años y no supondrá un coste económico añadido para las instituciones, ya que el proyecto se ejecutará con medios propios. La Universidad ha precisado que, además de reforzar la conservación integral del monumento, la colaboración pretende mejorar la experiencia de los visitantes y favorecer una comprensión más profunda de los valores culturales, históricos, espirituales y artísticos de la Mezquita-Catedral.