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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La expectación por la final del Mundial en Córdoba, la falta de examinadores en las autoescuelas y una investigación de la UCO sobre el impacto del covid persistente centran nuestros titulares para empezar el viernes

El España-Francia del Mundial de fútbol vivido en Córdoba.

El España-Francia del Mundial de fútbol vivido en Córdoba. / Víctor Castro

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La final del Mundial llena de expectación Córdoba, con pantallas gigantes, bares repletos y la plaza de Las Tendillas preparada para acoger a miles de aficionados que seguirán el partido. Es la noticia que abre nuestro boletín vespertino de este viernes, en el que también abordamos la reclamación de las autoescuelas cordobesas para reforzar el número de examinadores y reducir la lista de espera de 7.000 alumnos, y, además, conocemos los resultados de una investigación liderada por una profesora de la UCO que alerta del fuerte impacto del covid persistente en la vida laboral de quienes lo padecen.

Además, destacamos estas otras noticias:

Mundial 2026

Córdoba ciudad

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Córdoba CF

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