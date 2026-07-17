La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La expectación por la final del Mundial en Córdoba, la falta de examinadores en las autoescuelas y una investigación de la UCO sobre el impacto del covid persistente centran nuestros titulares para empezar el viernes
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La final del Mundial llena de expectación Córdoba, con pantallas gigantes, bares repletos y la plaza de Las Tendillas preparada para acoger a miles de aficionados que seguirán el partido. Es la noticia que abre nuestro boletín vespertino de este viernes, en el que también abordamos la reclamación de las autoescuelas cordobesas para reforzar el número de examinadores y reducir la lista de espera de 7.000 alumnos, y, además, conocemos los resultados de una investigación liderada por una profesora de la UCO que alerta del fuerte impacto del covid persistente en la vida laboral de quienes lo padecen.
- Pantallas gigantes, bares llenos y Las Tendillas valladas: dónde y cómo vivir la final del Mundial en Córdoba
- Las autoescuelas de Córdoba demandan más examinadores para acabar con las listas de espera de 7.000 alumnos
- Una profesora de la UCO, autora de una investigación andaluza sobre covid persistente: "Causa bajas laborales de al menos un año en el 83% de afectados"
Además, destacamos estas otras noticias:
Mundial 2026
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- La FIFA descarta los 30 minutos de descanso en la final del Mundial
Córdoba ciudad
- Sadeco ante el dilema de reclamar o no al exgerente por un posible desfase en ayudas sociales
- Nuevo impulso a la musealización de Cercadilla en Córdoba: acuerdan la redacción del proyecto de conservación de la Basílica Norte
- Casi 6.000 aspirantes optan a 55 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Córdoba
- Sadeco incorpora 20 nuevos camiones y recupera los 70 itinerarios de recogida de basura en Córdoba
Provincia
- Emoción, carreras, saltos y recortes en la suelta de vaquillas de Alcaracejos, que vive su Feria del Carmen
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- El Ayuntamiento de Priego de Córdoba crea una bolsa de empleo para auxiliares de atención turística
- Peritos del accidente de Adamuz piden un experto en telecomunicaciones porque "nadie advirtió" la ubicación del Alvia
Córdoba CF
- Trofeo Puertas de Córdoba: el Córdoba CF hace públicos los precios y horarios de venta de entradas
- El Córdoba CF añade un quinto amistoso ante el Cádiz a su pretemporada
Salud
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