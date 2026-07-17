La final del Mundial llena de expectación Córdoba, con pantallas gigantes, bares repletos y la plaza de Las Tendillas preparada para acoger a miles de aficionados que seguirán el partido. Es la noticia que abre nuestro boletín vespertino de este viernes, en el que también abordamos la reclamación de las autoescuelas cordobesas para reforzar el número de examinadores y reducir la lista de espera de 7.000 alumnos, y, además, conocemos los resultados de una investigación liderada por una profesora de la UCO que alerta del fuerte impacto del covid persistente en la vida laboral de quienes lo padecen.

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