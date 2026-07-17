La actualidad del viernes 17 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El aumento de seguridad en las casas cordobesas, el incremento del coste de las piscinas comunitarias y el nuevo impulso a la musealización de Cercadilla centran nuestros titulares para empezar el viernes
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Los vecinos de Córdoba extreman las precauciones ante la llegada de las vacaciones y recurren cada vez más a sistemas de seguridad como alarmas y cámaras para proteger sus viviendas frente a los robos. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes, en el que también analizamos el incremento del coste de las piscinas comunitarias para combatir el calor y conocemos el nuevo impulso al proyecto de musealización de Cercadilla, con la redacción del proyecto de conservación de la Basílica Norte.
- Los vecinos de Córdoba toman medidas contra los robos en vacaciones: "Hay más alarmas y cámaras que nunca"
- El precio de refrescarse en Córdoba: las piscinas comunitarias elevan su coste más de un 7%
- Nuevo impulso a la musealización de Cercadilla en Córdoba: acuerdan la redacción del proyecto de conservación de la Basílica Norte
Además, destacamos estas otras noticias:
Salud
- Una profesora de la UCO, autora de una investigación andaluza sobre covid persistente: "Causa bajas laborales de al menos un año en el 83% de afectados"
- La AECC duplica en los últimos cinco años la financiación para investigar el cáncer: su positivo impacto en Córdoba
Córdoba ciudad
- Bellido confirma que volverá a optar a la Alcaldía de Córdoba en las elecciones de 2027
- CRÓNICA | Córdoba se rinde a la Virgen del Carmen
- ELECCIONES MUNICIPALES | Rafi Crespín confía en cerrar candidatos sin primarias para las municipales de 2027 en Córdoba: "En el PSOE tenemos cantera y varios perfiles"
- Córdoba amplía su oferta formativa para trabajar en la BLET: ya hay 164 cursos con casi 2.500 plazas
Provincia
- El Estado busca minerales estratégicos en Córdoba y reserva a su favor dos antiguas zonas mineras de Fuente Obejuna y Villanueva del Duque
- La concejala del PP de Lucena Miriam Ortiz ocupará el escaño de Jesús Aguirre en el Parlamento andaluz
- Dos productos del campo cordobés en una sola cita: el ajo y el melón 'maridan' este fin de semana en Montalbán
Agenda del 'finde'
- La nostalgia y el reguetón protagonizan un finde en Córdoba en el que la fiesta estalla en los pueblos y barriadas
Córdoba CF
- Cientos de abonados del Córdoba CF se agolpan en las taquillas de El Arcángel en la tercera fase de la campaña
- El Córdoba CF hace oficial la continuidad de Theo Zidane: el centrocampista francés seguirá vistiendo la blanquiverde la próxima temporada
- Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: 'Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades
- Accidente en un parque de bolas de Córdoba: una menor resulta herida grave tras caer en una atracción
- Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
- Un incendio de pastos en la carretera del Aeropuerto moviliza a todo el Parque Central de Bomberos de Córdoba
- El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
- El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
- El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales
- Nieto asume IA y Rocío Blanco repite en Empleo: los dos consejeros cordobeses del nuevo Gobierno andaluz