Los vecinos de Córdoba extreman las precauciones ante la llegada de las vacaciones y recurren cada vez más a sistemas de seguridad como alarmas y cámaras para proteger sus viviendas frente a los robos. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes, en el que también analizamos el incremento del coste de las piscinas comunitarias para combatir el calor y conocemos el nuevo impulso al proyecto de musealización de Cercadilla, con la redacción del proyecto de conservación de la Basílica Norte.

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