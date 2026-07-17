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La actualidad del viernes 17 de julio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El aumento de seguridad en las casas cordobesas, el incremento del coste de las piscinas comunitarias y el nuevo impulso a la musealización de Cercadilla centran nuestros titulares para empezar el viernes

Excavación arqueológica en el yacimiento de Cercadilla.

Excavación arqueológica en el yacimiento de Cercadilla. / CÓRDOBA

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Los vecinos de Córdoba extreman las precauciones ante la llegada de las vacaciones y recurren cada vez más a sistemas de seguridad como alarmas y cámaras para proteger sus viviendas frente a los robos. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes, en el que también analizamos el incremento del coste de las piscinas comunitarias para combatir el calor y conocemos el nuevo impulso al proyecto de musealización de Cercadilla, con la redacción del proyecto de conservación de la Basílica Norte.

Además, destacamos estas otras noticias:

Salud

Córdoba ciudad

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