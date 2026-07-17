EL TIEMPO
Sigue la escalada hacia la ola de calor: la Aemet sube la previsión de las máximas y eleva el nivel de aviso en Córdoba
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Córdoba sigue su curso hacia una nueva ola de calor, la tercera del verano. Los termómetros se mantienen al alza en una jornada que vuelve a estar marcada por la estabilidad dentro de las altas temperaturas que prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para las próximas horas. Asimismo, la provincia sigue estando en aviso amarillo precisamente por la previsión de calor, en concreto, en la Campiña cordobesa, incluida la capital.
La Aemet ya anunció ayer la llegada de un nuevo episodio de calor en el inicio del fin de semana. No obstante, durante el día de hoy la ciudad se mantiene aún al límite de los 40 grados y la máxima de la jornada está fijada en 39 grados, según el pronóstico del organismo estatal. Además, en la provincia habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas en la Subbética por la tarde. Destaca, igualmente, la presencia de polvo en suspensión en el tercio sur de la provincia. Las temperaturas, por otra parte, se mantienen cambios ligeros. Vientos flojos variables, con predominio de la componente oeste por la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 39º, en Lucena entre 20º y 37º, en Pozoblanco entre 18º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 37º.
La ola de calor empieza a golpear este sábado
Será a partir de mañana cuando esta ola golpee fuerte en Córdoba debido a la llegada de una masa de aire cálido procedente de África, junto a altas presiones. En este contexto, la Aemet prevé para este sábado cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Polvo en suspensión. Temperaturas con pocos cambios, localmente en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar del suroeste.
Los termómetros se situarán en Córdoba entre 21º y 40º, en Lucena entre 22º y 38º, en Pozoblanco entre 19º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 22º y 38º.
- Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: 'Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades
- Accidente en un parque de bolas de Córdoba: una menor resulta herida grave tras caer en una atracción
- Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
- Un incendio de pastos en la carretera del Aeropuerto moviliza a todo el Parque Central de Bomberos de Córdoba
- El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
- El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
- El verano en las chabolas de Córdoba: 'No dormimos ni de noche ni de día