Sigue la escalada hacia la ola de calor: la Aemet sube la previsión de las máximas y eleva el nivel de aviso en Córdoba

Córdoba sigue su curso hacia una nueva ola de calor, la tercera del verano. Los termómetros se mantienen al alza en una jornada que vuelve a estar marcada por la estabilidad dentro de las altas temperaturas que prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para las próximas horas. Asimismo, la provincia sigue estando en aviso amarillo precisamente por la previsión de calor, en concreto, en la Campiña cordobesa, incluida la capital.

La Aemet ya anunció ayer la llegada de un nuevo episodio de calor en el inicio del fin de semana. No obstante, durante el día de hoy la ciudad se mantiene aún al límite de los 40 grados y la máxima de la jornada está fijada en 39 grados, según el pronóstico del organismo estatal. Además, en la provincia habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas en la Subbética por la tarde. Destaca, igualmente, la presencia de polvo en suspensión en el tercio sur de la provincia. Las temperaturas, por otra parte, se mantienen cambios ligeros. Vientos flojos variables, con predominio de la componente oeste por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 39º, en Lucena entre 20º y 37º, en Pozoblanco entre 18º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 37º.

El tiempo este jueves 16 de junio en Córdoba. / CÓRDOBA

La ola de calor empieza a golpear este sábado

Será a partir de mañana cuando esta ola golpee fuerte en Córdoba debido a la llegada de una masa de aire cálido procedente de África, junto a altas presiones. En este contexto, la Aemet prevé para este sábado cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Polvo en suspensión. Temperaturas con pocos cambios, localmente en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar del suroeste.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 21º y 40º, en Lucena entre 22º y 38º, en Pozoblanco entre 19º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 22º y 38º.