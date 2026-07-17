Sadeco incorpora 20 nuevos camiones y recupera los 70 itinerarios de recogida de basura en Córdoba

Sadeco ha completado este viernes la incorporación de 20 nuevos camiones recolectores y asegura en un comunicado que se ha normalizado ya el servicio de recogida de residuos en Córdoba después de varias semanas de dificultades por la falta de vehículos disponibles.

El presidente de la empresa de limpieza, Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, reconoció hace unos dias que Sadeco dejó de recoger la basura en algunos puntos de la ciudad por esta circunstancia, que la oposición y el Consejo del Movimiento Ciudadano habían denunciado con anterioridad.

Los dos últimos camiones han llegado esta semana al Centro Medioambiental de Córdoba Juan Revilla, con lo que la empresa municipal dispone de la totalidad de los equipos previstos para renovar su flota de carga lateral.

Aunque las últimas unidades se han incorporado ahora, Sadeco señala que desde hace unos diez días ya se están realizando los 70 itinerarios diarios de recogida programados, sin incidencias destacables.

Miguel Ruiz Madruga, presidente de Sadeco, junto al gerente y la directora de operaciones de Sadeco. / CÓRDOBA

Con esta incorporación de flota, Sadeco quiere dar un impulso a la limpieza en la ciudad, después de las críticas que la suciedad ha generado en los últimos meses. Esta misma semana, el Ayuntamiento de Córdoba anunció también la puesta en marcha de un plan nocturno de baldeo de calles.

Una inversión de 9,4 millones para renovar la flota

La compra de los camiones forma parte del plan aprobado por Sadeco en noviembre de 2025 para incorporar 50 nuevos vehículos destinados a diferentes servicios municipales. Los cinco primeros vehículos llegaron en el mes de mayo.

La inversión global asciende a 9,4 millones de euros e incluye los 20 recolectores compactadores de carga lateral que ya se encuentran operativos.

Cabe recordar que la entrega de los vehículos se retrasó por un recurso presentado durante el procedimiento de adjudicación del contrato. Esta circunstancia impidió que la empresa municipal pudiera disponer de la nueva flota dentro del calendario inicialmente previsto.

Finalmente, Sadeco alcanzó un acuerdo con la empresa suministradora para adelantar y escalonar las entregas, lo que ha permitido incorporar todos los camiones y recuperar el funcionamiento habitual del servicio.

Nuevos camiones de recogida de basura de Sadeco. / CÓRDOBA

Sadeco necesita 34 camiones cada día

La empresa municipal necesita diariamente 34 vehículos para cubrir la recogida de residuos en Córdoba. Nueve camiones trabajan en el turno de mañana, diez en el de tarde y 13 durante la noche. A ellos se suman otros dos vehículos de apoyo.

La llegada de la nueva flota permite restablecer este dispositivo después de un periodo en el que Sadeco tuvo que reorganizar los recorridos y los recursos disponibles, de manera que se han producido desajustes y problemas en varios puntos de la ciudad.

Camiones con cámaras de 360 grados

Sadeco ha informado de que los nuevos vehículos son de la marca DAF y están equipados con motores de 251 caballos de potencia y cajas recolectoras con una capacidad de 23 metros cúbicos.

También incorporan caja de cambios automatizada, suspensión neumática integral, frenos de disco en todos los ejes y sistemas de cámaras con visión de 360 grados.

Los espejos retrovisores convencionales han sido sustituidos por cámaras digitales para mejorar la visibilidad y la seguridad durante las maniobras.

Los elevadores permiten trabajar con contenedores de carga lateral de entre 2.000 y 3.200 litros y son compatibles con los distintos modelos instalados en la ciudad, tanto de apertura simétrica como asimétrica.

Refuerzo de la limpieza junto a los contenedores

Sadeco informa de que también ha reforzado la limpieza de las islas de contenedores mediante la incorporación de dos vehículos carrozados adicionales en cada turno.

Estos equipos se encargan de retirar los residuos abandonados junto a los depósitos, reducir su impacto visual y mejorar la limpieza de estos espacios en los barrios de Córdoba.

La medida forma parte del plan activado por la empresa municipal para recuperar los niveles habituales del servicio tras los problemas provocados por la falta de camiones.

El baldeo intensivo llegará a Carlos III y Agrupación Córdoba

A la renovación de la flota se suma el plan de baldeo intensivo de calles iniciado esta semana en Gran Vía Parque. La próxima semana, los equipos actuarán en las avenidas de Agrupación Córdoba y Carlos III.

La planificación también contempla intervenciones en la avenida de América, Cervantes, el Paseo de la Victoria, República Argentina, la Arruzafilla, Almogávares y el tramo de la avenida del Gran Capitán situado en el Vial Norte.

Sadeco prevé igualmente realizar trabajos en el Parque de las Setas y en las avenidas de Manolete, la Viñuela, Barcelona, Cádiz, Granada, Ministerio y Libia. El calendario podrá modificarse según las necesidades detectadas en cada zona.

El dispositivo está formado por un oficial de primera, dos peones conductores y un peón ordinario. Dispone de un camión cisterna, una barredora mecánica, una furgoneta y herramientas auxiliares para eliminar manchas persistentes y focos de malos olores.

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha afirmado que la llegada de los 20 camiones permite a la empresa “recuperar plenamente” su capacidad operativa y prestar de nuevo el servicio con normalidad.

Ruiz Madruga también ha destacado el trabajo de la plantilla durante las semanas en las que la empresa tuvo que mantener la recogida con un número limitado de vehículos.