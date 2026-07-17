Sadeco ante el dilema de reclamar o no al exgerente por un posible desfase en ayudas sociales

Un informe jurídico encargado por Sadeco concluye que existen serias dificultades para reclamar responsabilidad contable al exgerente de la empresa municipal Francisco Ruiz y a los antiguos integrantes de la comisión de asuntos sociales por el incremento de 30.595,79 euros registrado en las ayudas del Fondo Social de 2021.

El documento cuestiona la viabilidad de que la empresa de limpieza presente una demanda contra las personas señaladas provisionalmente por el Tribunal de Cuentas por un presunto delito de responsabilidad contable en los pagos de las ayudas económicas que la empresa da a sus trabajadores para gastos médicos, como el dentista o la óptica, que están perfectamente reguladas en el convenio colectivo.

Este viernes se ha celebrado un consejo de administración extraordinario y urgente de Sadeco para dar a conocer a los consejeros este informe, pero será el lunes 20 de julio cuando se vote qué hará la empresa municipal en este asunto.

Si Sadeco no demanda dentro del plazo concedido por el Tribunal de Cuentas, las actuaciones pasarán al Ministerio Fiscal para que decida si formula la reclamación. Si tampoco lo hace la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas podría archivar el procedimiento.

Complejo Medioambiental de Sadeco Juan Revilla. / AJGonzalez / COR

Qué ha cambiado respecto a la información de mayo

En mayo, el Tribunal de Cuentas apreció provisionalmente un posible alcance de 34.499,30 euros (30.595,79 euros y 3.903,51 euros de intereses), y atribuía una posible responsabilidad directa y solidaria al entonces gerente, a varios integrantes de la comisión de asuntos sociales y a las herederas de una antigua miembro fallecida.

Ahora, tras haber sido emplazada para decidir si formula demanda en el procedimiento de reintegro por alcance, Sadeco ha pedido a un despacho jurídico que valore si existen posibilidades razonables de reclamar judicialmente ese dinero.

La conclusión de este informe es desfavorable al ejercicio de acciones contra los investigados, ya que considera que resulta difícil sostener que los miembros de la comisión tuvieran capacidad efectiva para controlar el límite presupuestario o que actuaran con dolo, culpa o negligencia grave.

Por qué el Tribunal de Cuentas abrió el procedimiento

El origen de este caso está en la fiscalización de las cuentas de Sadeco de 2021 realizada por la Cámara de Cuentas de Andalucía. Aquel año, el fondo social de Sadeco pasó de 90.724,21 euros en 2020 a 121.320 euros en 2021, un aumento de 30.595,79 euros. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 establecía que los gastos de acción social no podían incrementarse globalmente respecto al ejercicio anterior.

La instructora del Tribunal de Cuentas entendió provisionalmente que esa diferencia podía constituir un menoscabo de fondos públicos. En cambio, descartó otra posible irregularidad relacionada con el pago de un complemento de responsabilidad a un trabajador, al no apreciar indicios de alcance contable.

La comisión solo hacía propuestas, según el informe

Uno de los argumentos centrales del documento jurídico solicitado por Sadeco es que la comisión de asuntos sociales no era un órgano de fiscalización económica. Según este informe, sus integrantes se limitaban a comprobar que las solicitudes de ayudas médicas que hacían los trabajadores conforme al convenio —dentista, óptica y otras prestaciones recogidas en el convenio colectivo— cumplían los requisitos establecidos. Las ayudas se concedían individualmente con “carácter de propuesta” y debían ser posteriormente reconocidas, contabilizadas y ordenadas para su pago por los órganos competentes.

De hecho, el informe recuerda que los miembros de la comisión no manejaban directamente el dinero, no disponían de información sobre los límites legales del gasto, ni conocían los criterios empleados por la dirección financiera para incorporar remanentes de ejercicios anteriores.

La situación del exgerente

El informe diferencia, sin embargo, la posición del antiguo gerente de Sadeco, Francisco Ruiz, porque además de formar parte de la comisión tenía competencias propias de dirección.

Aun así, el abogado señala que tampoco consta que recibiera la información elaborada por el departamento financiero sobre el uso de los remanentes acumulados ni que tuviera conocimiento directo del posible incumplimiento.

La conclusión jurídica es que, como máximo, podría plantearse una eventual responsabilidad subsidiaria por falta de supervisión, pero no la responsabilidad directa y solidaria atribuida provisionalmente por la instructora.

La diferencia es importante: la responsabilidad directa exige dolo, culpa o negligencia grave, mientras que la subsidiaria puede apreciarse por una negligencia menor o por demora en el cumplimiento de obligaciones expresamente atribuidas.