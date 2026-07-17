Renfe permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos en todos sus trenes: fechas, condiciones y precios

Renfe permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos en todos sus trenes. La medida, que entrará en vigoe el próximo 21 de julio, coincidiendo con el Día Mundial del Perro, permitirá que los viajeos puedan desplarzarse con sus mascotas practicamente por todo el territorio nacional sin limitaciones.

Hasta ahora, este servicio solo estaba disponible en determinados trenes AVE y en algunos corredores, entre ellos Madrid-Zaragoza-Barcelona, Madrid-Málaga, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante y Madrid-Granada. A partir del próximo martes se amplía a los trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant y Media Distancia, ha informado la compañía ferroviaria en una nota de prensa.

Renfe ha asegurado que con esta iniciativ, se convierte así en el único operador ferroviario de España que permite viajar con perros de este peso en todos sus trenes y en uno de los operadores europeos más avanzados en el transporte de mascotas.

Dos perros por tren y asiento junto a la ventanilla

Con la entrada en vigor de esta normativa, los animales podrán viajar en todos los trenes Renfe pero las plazas estarán limitadas. En cada tren podrán viajar un máximo de dos canes de hasta 40 kilos, que serán ubicados en el coche identificado como pet friendly.

Un AVE en una imagen de archivo / CÓRDOBA

Según ha detallado Renfe, el animal ocupará la plaza interior situada junto a la ventanilla y viajará al lado de su dueño. El sistema de compra asignará automáticamente dos asientos contiguos, uno para el viajero y otro para el perro.

La nueva modalidad permitirá además subir con la mascota en cualquier parada intermedia del recorrido, y no únicamente en la estación de origen del tren.

Los billetes podrán adquirirse a través de la página web de Renfe, su aplicación móvil y las agencias de viajes presenciales o virtuales. Una huella de perro identificará durante la compra los trenes que admiten mascotas sin transportín.

El viajero deberá adquirir su billete habitual y añadir el complemento correspondiente para un perro de hasta 40 kilos. El precio por mascota será de 40 euros en los trenes AVE, Alvia, Intercity, Euromed y Avlo. En los servicios Avant y Media Distancia se aplicará la tarifa general establecida para estos desplazamientos.

Renfe ha explicado que enviará un correo electrónico 24 horas antes del viaje con las condiciones y recomendaciones para el traslado del animal.

Normas del viaje y exclusiones

En cuanto a las normas durante el viaje, los perros deberán viajar con una correa no extensible de un máximo de 1,5 metros. También tendrán que llevar el bozal puesto en la estación y durante el embarque y desembarque, según las condiciones anunciadas por la operadora.

Además, el dueño deberá presentar la documentación oficial del animal, incluida la cartilla de vacunación actualizada o el pasaporte europeo para animales de compañía.

También tendrá que llevar un kit de limpieza compuesto por empapadores, toallitas, bolsas, espray desinfectante y producto antiolor.

En los controles de acceso de los trenes AVE, Alvia, Avlo, Euromed, Intercity y Avant, Renfe entregará a los viajeros una funda para el asiento y una alfombrilla para el perro. El propietario será responsable de colocarlas y retirarlas al finalizar el trayecto.

Quedarán excluidos del servicio los perros menores de un año, los pertenecientes a razas consideradas potencialmente peligrosas y las hembras en celo.

Tampoco se admitirá esta modalidad en trenes con enlace, servicios con planes alternativos de transporte programados o plazas sinergiadas, es decir, asientos de trenes comerciales vendidos puntualmente con tarifa de servicio público.