Una profesora de la UCO, autora de una investigación andaluza sobre covid persistente: "Causa bajas laborales de al menos un año en el 83% de afectados"

Hace apenas unos meses se cumplieron seis años del inicio de la pandemia, causada por el covid-19, una crisis sanitaria que provocó muchos fallecimientos, sobre todo hasta que se pudo conseguir una vacuna, a la vez que ocasionó una serie de efectos en la salud de la población, que en algunas personas no fueron solo consecuencias de tipo temporal, sino que les llevó a padecer lo que se denomina covid persistente.

La Asociación Andaluza de Medicina y Seguridad del Trabajo (Aamst), junto con la Universidad de Córdoba (UCO) y la Universidad de Cádiz, han llevado a cabo durante los dos últimos años un proyecto de investigación para conocer cómo afecta el covid persistente a la capacidad laboral y al estado funcional de las personas trabajadoras. El estudio, financiado por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, fue presentado recientemente en Córdoba en la Facultad de Medicina y Enfermería de la UCO.

Imagen de archivo de una de las unidades covid que funcionó en los primeros años de pandemia en el hospital Reina Sofía de Córdoba. / CÓRDOBA

Pilar Aparicio, profesora de la Universidad de Córdoba, autora del estudio

La enfermera Pilar Aparicio, profesora titular de del Departamento de Enfermería, Fisiología y Fisioterapia de la UCO, y una de las autoras de la investigación, junto con José Manuel Romero Sánchez, profesor de la Universidad de Cádiz, indica que este estudio ha abordado el análisis clínico y laboral de los pacientes, la creación de modelos predictivos mediante inteligencia artificial y la validación de herramientas internacionales para medir la capacidad laboral y las limitaciones funcionales.

Aparicio detalla que los principales resultados de la investigación reflejan que, tras estudiar a 281 personas trabajadoras con covid persistente, con una edad media de 48 años, un 83% de los consultados, la mayoría mujeres, necesitó una baja laboral, con una duración media de más de un año. Otros datos extraídos, apunta esta profesora de la UCO, son que el 23% de los participantes en el estudio sufrió recaídas que obligaron a nuevas bajas; solo uno de cada cuatro pudo volver a su puesto sin restricciones; un 97% afirmó sentirse incapacitado para realizar su trabajo habitual o necesitar cambios en su actividad y un 30% ve poco probable poder trabajar en los próximos dos años.

Reunión celebrada en Córdoba para presentar los resultados del estudio sobre covid persistente en Andalucía, realizado por las Universidades de Códroba y Cádiz. / CÓRDOBA

El covid persistente se asocia a una alta patología

Pilar Aparicio apunta que, en líneas generales, muchos de los participantes en la investigación expresaron dificultades importantes en las tareas mentales y físicas, pérdida de bienestar emocional y escasas expectativas de recuperación. Además, ya se conocen algunos datos preliminares de la segunda parte de este estudio, avanza Aparicio.

Esta investigadora y profesora de la UCO detalla que, “en la parte del segundo estudio, de la que tenemos algunos datos preliminares, hemos contactado con 504 personas, de las que el 80% son mujeres. Esto significa que los problemas que todavía se están viendo de covid persistente, como la incapacidad laboral o la necesidad de una adecuación del puesto de trabajo, tienen mucha más incidencia en las mujeres».

Quienes presentan covid persistente sienten mucha incomprensión

Además, Pilar Aparicio hace referencia a la incomprensión que genera en gran parte de la sociedad el covid persistente, debido a que muchas de las alteraciones y patologías que presentan las personas con este conjunto de problemas de salud no son tan visibles como otras patologías, lo que conduce a una alta prevalencia de depresión entre estas personas.

La profesora de la Facultad de Medicina y Enfermería de la UCO Pilar Aparicio. / Manuel Murillo

En el encuentro celebrado en Córdoba participó a su vez Alfonso Prieto, presidente de la Asociación Andaluza de Medicina y Seguridad del Trabajo (Aamst), que incidió en que el covid persistente es una situación de salud que necesita todavía mucho estudio, pero que se asocia a más de 200 síntomas diferentes. Entre esos síntomas, podemos citar como más frecuentes la astenia, el cansancio, lo que se denomina la niebla mental o la afectación de las capacidades cognitivas. “Hasta 200 síntomas diferentes que afectan en mayor o menor grado, pero que, indudablemente, hay trabajadores a los que los incapacita, y hay que pensar en ellos”, sostuvo.

Pilar Aparicio resalta que esta iniciativa ha sido una de las primeras en integrar medicina del trabajo, epidemiología clínica e inteligencia artificial para estudiar el covid persistente. Sus resultados confirman el fuerte impacto de esta enfermedad en la vida laboral y abren la puerta a herramientas objetivas que ayuden a profesionales y pacientes a la hora de tomar decisiones.

La voz de los pacientes con covid persistente

En este encuentro de Córdoba también estuvieron presentes pacientes con covid persistente, como Rocío Díaz, recalca María Dolores García, presidenta de la asociación Long Covid en Andalucía. La asociación cuenta con la web https://longcovidandalucia.org y con el correo covidpersistenteandalucia@gmail.com para quien quiera realizar alguna consulta.

El encuentro en el que se presentó el estudio dio participación a pacientes y a especialistas en Medicina del Trabajo. / CÓRDOBA

«Tanto en la jornada celebrada en Córdoba, como en una anterior que hubo en Cádiz, hemos expuesto la falta de respuesta de la Seguridad Social y de las administraciones al covid persistente. No se consigue ninguna incapacidad laboral o casi ninguna por covid persistente y quien puede permitírselo debe acudir a los tribunales. Hay muchos enfermos que han perdido el trabajo o que se han quedado con una paga muy pequeña, debido a que en la Seguridad Social les hacen unos expedientes torticeros que omiten aspectos médicos para no tener que darnos la incapacidad, lo están haciendo de forma descarada y son muchas las personas que lo están sufriendo», traslada María Dolores García.

La profesora de la UCO Pilar Aparicio, con el catedrático Manuel Vaquero. / Manuel Murillo

«Hemos expuesto que no estamos solos en Andalucía, sino que formamos parte de la plataforma nacional ACTS, que integra a afectados de las comunidades autónomas, para trabajar nuestras demandas con los ministerios correspondientes, como son los de Sanidad, Trabajo y Seguridad Social. Tampoco nos podemos olvidar de la población infantil y adolescente, aunque decían que estaba menos afectada por el covid. Sin embargo, a parte de esa población la infección por covid-19 les ha podido desencadenar otro tipo de enfermedades, como son la diabetes u otras, que deben ser tenidas en cuenta, por si requieren que estos chicos tengan una adaptación curricular o ayudas para afrontar los problemas o trastornos de salud que presenten», precisa María Dolores García.

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«En la página web queremos ir incorporando los nombres de los especialistas médicos que están concienciados con la existencia del covid persistente, ya que desafortunadamente, existen muchos que no toman conciencia de nuestros problemas y los pacientes nos escriben por qué no saben a dónde acudir para ser escuchados», añade.