El precio de refrescarse en Córdoba: las piscinas comunitarias elevan su coste más de un 7%

Piscina y Córdoba es un buen binomio para el verano. Cuando el calor aprieta, tener una gran balsa de agua cerca para refrescarse es motivo de alegría. Córdoba lleva varios años coronándose como la ciudad de las piscinas, pues tan solo Madrid tiene más vasos. De las más de 12.000 piscinas al aire libre que se contabilizan en Córdoba, muchas se localizan en edificios residenciales de viviendas. De unos años a esta parte es raro el edificio de pisos que se construye en Córdoba que tenga zonas comunes y donde no haya una piscina. Eso sí, de la misma forma que la piscina es un elemento del que presumir en verano, también supone un coste que no hace más que aumentar año a año.

Pablo Muñoz Bretón, presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Córdoba, confirma a Diario CÓRDOBA que en este año el precio del mantenimiento de las piscinas comunitarias ha aumentado entre un 7% y un 8%. Muñoz Bretón explica que las piscinas suponen un "servicio estacional" donde, si bien hay que hacer un cuidado relativamente mantenido durante todo el año, implican un gasto de golpe antes de iniciarse la temporada. Este gasto se traduce en la compra de productos y la contratación de personal especializado, en un año donde además se ha reforzado la seguridad de estos espacios a partir de un endurecimiento de la normativa.

Piscina comunitaria en un bloque de vecinos de Córdoba- / A. J. GONZÁLEZ

El precio de los productos para que la piscina esté en buenas condiciones y los salarios del personal que trabajan en estos espacios son los que han elevado el mantenimiento y el coste que deben asumir los vecinos de estas comunidades. Muñoz Bretón señala que frente a unos gastos de comunidad generales que han podido subir entre un 2% y un 3%, los de las piscinas se han ido por encima del 6%, aunque desde la administración de fincas siempre se intenta reducir lo máximo posible.

Tener socorrista, lo que más dispara el precio de las piscinas comunitarias

En cuanto al coste de las piscinas comunitarias, lo que más dinero se lleva de todo lo que se destina a las mismas es el pago al socorrista en el caso de que sea obligatorio contar con uno. En el caso de Andalucía, una piscina de una comunidad de propietarios debe tener socorrista (o socorristas) cuando la superficie de lámina de agua sea de 200 metros cuadrados o superior. Además, la presencia del socorrista es obligatoria durante todo el horario de funcionamiento de la piscina.

Socorrista en la piscina del Santuario. / A. J. GONZÁLEZ

Piscinas cada vez más pequeñas

El hecho de que el coste del socorrista sea tan alto está derivando en que cada vez las piscinas de los residenciales sean más pequeñas para no estar obligados a contratar a este profesional. El presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Córdoba confirma que en los residenciales nuevos que se hacen las piscinas reducen dimensiones: "Ahora cada vez se hacen las piscinas más pequeñas para no tener que contratar al socorrista, frente a las piscinas de los pisos de los años ochenta o noventa, donde los gastos no eran tan altos y hay piscinas grandísimas".

El gasto ha derivado, incluso, en la reducción de piscinas que ya están hechas. Muñoz Bretón señala que hay comunidades de vecinos que han pagado cantidades importantes para reducir los vasos de las piscinas con obras de calado porque sale a cuenta costear esos trabajos más que estar pagando año tras año al socorrista.