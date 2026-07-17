Pantallas gigantes, bares llenos y Las Tendillas valladas: dónde y cómo vivir la final del Mundial en Córdoba

Pantallas gigantes, bares a reventar, camisetas de la Selección en cada esquina y Las Tendillas valladas antes de que ruede el balón. Córdoba está preparada para vivir este domingo una de esas tardes que se recuerdan durante años, la final del Mundial de fútbol, en la que España buscará levantar el título y bordar la segunda estrella.

Habrá quien prefiera sufrirlo en casa, con la familia, los amigos y la mesa preparada para no moverse del sofá. Pero también habrá muchos cordobeses que quieran vivirlo en comunidad, rodeados de gente, con el grito compartido y ese nerviosismo que solo aparece cuando todo un país mira a la misma pantalla. Para quienes elijan ambiente, ruido y celebración colectiva, Córdoba ofrece varias opciones para seguir la final.

Las Tendillas, listas para la celebración

La plaza de Las Tendillas, escenario habitual de las celebraciones futboleras en Córdoba, ya se encuentra vallada más de dos días antes de la final. El objetivo es evitar que, en plena euforia, los aficionados se suban al monumento del Gran Capitán si España termina proclamándose campeona. Y es que, en caso de victoria, se espera que la plaza reúna a una multitud de cordobeses para abrazarse, cantar y celebrar un momento histórico.

Las Tendillas, vallada para la celebración del Mundial. / Víctor Castro

Durante el partido, el Ayuntamiento de Córdoba habilitará el recinto de Córdoba Live para que los aficionados puedan ver la final en las pantallas utilizadas habitualmente para los conciertos. La entrada se abrirá dos horas antes del choque, a las 19.00 horas, y durante la previa habrá música en directo con djs. En el descanso se repartirán regalos y habrá animación, mientras que, tras el partido, Planeta 80 ofrecerá un concierto. La entrada será gratuita hasta completar un aforo de 5.000 personas.

El Mercado Victoria será otro de los grandes puntos de encuentro. Como ha hecho durante todo el Mundial, contará con once pantallas y dos videowall para seguir el partido desde los distintos ambientes del recinto. Además, se sortearán banderas y camisetas, y habrá pinturas con los colores de la Roja. Su gerente, Paco Mulero, espera un «gran ambiente», como el que se ha vivido «durante todo el Mundial», y destaca que estos días han supuesto también un importante impulso en ventas para el mercado.

Un grupo de cordobesas en el centro durante el España-Francia. / VÍCTOR CASTRO

También las peñas cordobesistas se preparan para la cita. Sentimiento Blanquiverde ofrecerá a socios y no socios sorteos, comida y ambiente futbolero en su sede para disfrutar de una final que promete poner los nervios a prueba desde el primer minuto.

Bares llenos y pantallas en cada barrio

Los bares cordobeses también vivirán un día grande. Locales como KonQ o Xatarra Brutal Bar, que contará con dos proyectores de grandes dimensiones, se preparan para una jornada de lleno. En María la Judía, 3T suele reunir a una multitud de seguidores alrededor de sus pantallas y su terraza, mientras que otros puntos como la plaza de la Oca, Arroyo del Moro —con espacios como Mingot— o pubs como Bannagher y O'Donoghue's serán también lugares de referencia para ver el partido. Mientras que en el centro, un lugar de peregrinación habitual, perfecto sobre todo por su cercanía con Las Tendillas, es la calle Victoriano Rivera.

Ambiente en el Mercado Victoria para la semifinal. / Víctor Castro

La final se vivirá, en realidad, en prácticamente todos los rincones de la ciudad. En terrazas, barras, salones, plazas y casas donde el plan será el mismo, mirar el reloj, comentar la alineación, sufrir cada llegada rival y esperar que España vuelva a tocar la gloria.

La provincia también se suma

Los pueblos de la provincia tampoco quieren quedarse fuera de la fiebre de la Selección. Baena instalará una pantalla gigante en el Campo de Jara. En Aguilar de la Frontera, la final podrá seguirse en la plaza de San José, con aforo para 500 sillas. En Lucena, el Ayuntamiento instalará una pantalla gigante en la plaza Nueva y la fiesta contará con animación previa a cargo de León Animación. En el Paseo de España de La Rambla habrá dj desde las 19 horas, regalos y por supuesto una pantalla gigante para ver el fútbol. En Montemayor, el Ayuntamiento colocará también una pantalla en la plaza de La Constitución, mientras que en Santaella se podrá seguir desde la Casa del Ciudadano.