Nuevo impulso a la musealización de Cercadilla en Córdoba: acuerdan la redacción del proyecto de conservación de la basílica norte

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la Universidad de Córdoba y la Gerencia Municipal de Urbanismo han celebrado una nueva reunión en el marco del acuerdo de colaboración firmado en octubre de 2024 para la investigación, conservación y puesta en valor del yacimiento de Cercadilla y del anfiteatro romano, ubicado en los terrenos del actual Rectorado de la UCO. Según ha podido saber este periódico, en dicha reunión se acordaron las actuaciones que se van a desarrollar de aquí a final de año, que incluyen la puesta en marcha de la redacción del proyecto de conservación y puesta en valor del espacio basilical norte y el desarrollo de una nueva excavación arqueológica en la zona de la llamada tricora norte.

La basílica norte y la tricora norte forman parte del palacio imperial localizado en Cercadilla y atribuido a Maximiano Hercúleo, un edificio único por sus características arquitectónicas que fue construido en el siglo III y que está considerado como el palacio más imponente de la Hispania Romana (aunque lamentablemente fue destruido en gran medida durante los trabajos para la construcción de la estación de AVE en 1992).

El espacio basilical norte constituye una gran sala de planta rectangular con un ábside en la cabecera que se encuentra junto a la tricora norte, un aula característica por su forma de trébol con tres ábsides que formaba parte de la fachada principal del palacio. Según las investigaciones realizadas, desde el siglo VI esta zona del antiguo palacio fue reutilizada como templo cristiano asociado al culto a San Acisclo, patrón de Córdoba. A su alrededor, se concentró una gran necrópolis cristiana, que siguió en uso durante la dominación islámica de Córdoba.

Instantánea de los trabajos arqueológicos en el palacio tardoimperial de Cercadilla a principios de la década de 1990. / Diario CÓRDOBA

Gestión municipal del yacimiento

La gestión del yacimiento de Cercadilla correspondía a la Junta de Andalucía hasta que pasó a manos del Ayuntamiento de Córdoba en el año 2018 y desde 2021 corresponde a la Gerencia de Urbanismo. En agosto de 2024, acabaron los trabajos de limpieza del yacimiento, que fueron las primeras actuaciones puestas en marcha por Urbanismo para garantizar su preservación hasta la firma del convenio con la UPO y la UCO, encaminado a hacer visitables tanto Cercadilla como el anfiteatro romano.

Tras la firma del acuerdo, y con el visto bueno de Cultura, tuvo lugar una prospección geofísica de la zona y una excavación arqueológica puntual licitada por la GMU, que fue adjudicada a la empresa Arqueobética. Durante dos semanas, se actuó en la basílica norte del palacio, la parte que se conserva en mejor estado, con el objetivo de documentar las unidades estratigráficas con valor arqueológico, fotografiar todo el proceso de intervención, documentar los inmuebles localizados, y exhumar los restos, así como a realizar una interpretación histórica de los restos hallados. El resultado de las investigaciones, que servirán para la musealización y futura puesta en valor del yacimiento de Cercadilla, aún no se ha dado a conocer.

Excavación arqueológica en el yacimiento de Cercadilla. / Manuel Murillo

Dentro de los acuerdos alcanzados, además de la realización de diferentes trabajos de conservación y mantenimiento en la zona excavada, la Universidad Pablo de Olavide, en colaboración con la UCO, han organizado un curso internacional dirigido por los profesores Rafael Francisco Hidalgo y Maite Velázquez con el título de Metodología de la investigación arqueológica. Excavación en el yacimiento arqueológico de Cercadilla. El curso, dirigido a estudiantes de grado y postgrado de universidades españolas y extranjeras, se realizará en septiembre y permitirá al alumnado de las titulaciones vinculadas a la Historia, el Patrimonio y la Arqueología, formarse en la actividad arqueológica de campo.