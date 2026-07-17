María Ruso, alumna de Física en Córdoba becada por la AECC: "El jet de plasma es un campo con mucho potencial frente al cáncer"

La estudiante del grado de Física de la Universidad de Córdoba María Ruso se ha beneficiado durante este curso de una ayuda de 3.496,56 euros de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), correspondiente a la última convocatoria adjudicada por esta entidad para universitarios que colaboran con investigaciones frente al cáncer. En concreto, esta cordobesa es alumna colaboradora de la investigación denominada Estudio del uso de un jet de plasma, un tipo de gas ionizado, para posibles tratamientos contra el cáncer.

«Durante la realización del grado empecé a colaborar con las profesoras de la Facultad de Ciencias de la UCO y responsables de esta investigación, Encarnación Muñoz, Ruth Morales y María Simón. Se trata del estudio de un jet de plasma en medicina, que es un gas ionizado, que se usa a temperatura ambiente para aplicarlo, a tejidos biológicos. Estas profesoras me hablaron de esta beca, que solicité y me la concedieron», expone María Ruso.

"El plasma es un campo con mucho potencial"

«Me parece muy importante que los físicos hagamos contribuciones al ámbito de la Biomedicina. No me imaginaba que el jet de plasma tendría este tipo de aplicación contra el cáncer. Creo que todos tenemos experiencia de conocer a personas con cáncer, por lo que colaborar en esta investigación supone para mí hacer algo que me gusta y a la vez tratar de ayudar a pacientes oncológicos», indica Ruso.

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Esta estudiante de Física de la UCO recalca que la Física está en todos los aspectos de la vida, incluido el abordaje del cáncer. Esta ciencia forma parte de los equipos de tratamiento y el plasma es un campo con mucho potencial que va a suponer un antes y un después para cicatrizar heridas y para acceder y tratar tumores menos accesibles, añade María Ruso.