Juan Luis López, investigador que ha recibido una ayuda en Córdoba de la AECC: "Queremos mejorar la atención y el pronóstico de las personas con cáncer de hígado"

El biólogo e investigador en Biomedicina cordobés Juan Luis López Cánovas ha sido merecedor de una ayuda posdoctoral de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), dotada con 176.000 euros, referente a la convocatoria del pasado año. Esta financiación permitirá, durante 3 años, más un año prorrogable tras una evaluación de los resultados, apoyar una investigación sobre el carcinoma hepatocelular, el tipo más común de cáncer de hígado y una de las principales causas de muerte por cáncer.

A pesar de los avances en el diagnóstico y tratamiento, sigue siendo difícil detectar esta patología en etapas tempranas, y muchos pacientes recaen o fallecen a pesar de recibir tratamiento. «Nuestro proyecto busca entender cómo cambian las células del hígado cuando se vuelven cancerosas, con el objetivo de mejorar el diagnóstico y el tratamiento del carcinoma hepatocelular. Hemos descubierto que un proceso clave en la actividad de los genes, llamado splicing del ARN, puede alterarse en las células tumorales y generar moléculas que favorecen la progresión de la enfermedad. Las células cuentan con una especie de sistemas de ‘control de calidad’ que vigilan que este proceso ocurra correctamente. Sin embargo, en el carcinoma hepatocelular estos mecanismos podrían estar alterados, lo que permitiría que el tumor avance agresivamente», expone este investigador de la UCO y del grupo Hepatología Molecular del Imibic, que dirige Manuel D. Gahete.

Juan Luis López, segundo por la derecha, con los integrantes del grupo Hepatología Molecular que dirige Manuel D. Gahete en el Imibic. / C. TOCADOS

Los objetivos de la investigación

En este estudio «vamos a analizar si estas alteraciones pueden ayudarnos a diagnosticar el cáncer antes, predecir su evolución y encontrar nuevas estrategias terapéuticas. Comprender mejor estos mecanismos moleculares en el carcinoma hepatocelular nos permitirá identificar nuevos biomarcadores y posibles dianas terapéuticas, con el fin de mejorar en el futuro la atención y el pronóstico de las personas con cáncer de hígado», añade.

Juan Luis López, en el Imibic. / C. TOCADOS

Juan Luis López, que se encuentra a su vez adscrito al Departamento de Biología Celular, Inmunología y Fisiología de la Universidad de Córdoba, recalca que el cáncer hepático es el sexto más frecuente en el mundo y "el problema es que se suele diagnosticar en estadios muy tardíos, de ahí la importancia de encontrar nuevas dianas terapéuticas y diagnósticas".

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Este investigador agradece haber podido recibir esta ayuda financiera de la AECC, ya que su duración durante más de un año "permite poder trabajar con un sueldo sin tener que estar continuamente buscando el apoyo de otras becas".