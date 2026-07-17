Los joyeros de Córdoba buscan impulsar la joyería en Vicenzaoro y refuerzan su presencia en MadridJoya

La joyería cordobesa busca ganar peso en los principales escaparates internacionales del sector. El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) ha iniciado contactos con responsables de Vicenzaoro, una de las mayores ferias profesionales de joyería de Europa, con el objetivo de abrir nuevas vías de promoción para las empresas locales.

La presidenta del Imdeec y primera teniente de alcalde, Blanca Torrent, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la feria italiana para analizar posibles fórmulas de colaboración y reforzar la presencia de la marca Córdoba en los mercados internacionales.

El encuentro forma parte de la estrategia municipal para mejorar la competitividad exterior de un sector que concentra entre el 60% y el 70% de la producción joyera nacional. Según los datos aportados por el Ayuntamiento, la industria reúne en Córdoba cerca de 1.000 empresas y genera alrededor de 15.000 empleos directos e indirectos.

En el centro, Blanca Torrent, en el expositor de Córdoba de Madridjoya. / CÓRDOBA

La futura IGP de la joyería de Córdoba

Uno de los asuntos abordados durante la reunión fue la futura Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la joyería de Córdoba, un distintivo con el que el sector pretende proteger su origen, sus métodos de producción y su identidad artesanal.

La obtención de esta figura convertiría a la joyería cordobesa, según el Imdeec, en la primera de España y de la Unión Europea que cuenta con este reconocimiento oficial de protección de origen.

El Ayuntamiento considera que la IGP puede convertirse en una herramienta decisiva para diferenciar los productos cordobeses, combatir imitaciones y reforzar su posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales.

Vicenzaoro reúne en cada edición a más de 1.300 empresas expositoras y ocupa cerca de 30.000 metros cuadrados de superficie. El Imdeec pretende aprovechar la capacidad de difusión de la feria para dar visibilidad al proceso de reconocimiento de la joyería cordobesa y al tejido empresarial de la ciudad.

Venta en una joyería cordobesa. / A.J. González

Más de un millón de euros en ayudas a empresas joyeras

La promoción exterior se completa con las subvenciones municipales destinadas a sufragar proyectos de innovación, crecimiento empresarial, asistencia a ferias e internacionalización.

A través del programa Crece e Innova, el Imdeec concedió en 2024 ayudas a 67 empresas joyeras de Córdoba por un importe total de 519.594,67 euros. En la convocatoria de 2025 resultaron beneficiarias otras 69 empresas, que recibieron en conjunto 505.215,57 euros.

En ambos ejercicios, la financiación municipal destinada al sector superó el millón de euros. Las ayudas permiten cubrir gastos relacionados con la participación en encuentros comerciales, la apertura de nuevos mercados, la innovación y la consolidación de la actividad empresarial.

Torrent ha defendido que la industria cordobesa necesita aumentar su presencia exterior para mantener su liderazgo. “Además de respaldar directamente a nuestros talleres para que asistan a ferias e impulsen su internacionalización, damos un paso estratégico al reunirnos con referentes mundiales como Vicenzaoro para proyectar el talento cordobés”, ha señalado.

El presidente de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros San Eloy, Isidoro García-Escribano, ha considerado que el contacto directo con los responsables de la feria italiana puede abrir nuevas oportunidades comerciales para las empresas de Córdoba.

“Reunirnos con representantes de un referente mundial como Vicenzaoro abre una oportunidad para proyectar nuestro saber hacer a escala internacional y demuestra que las administraciones consideran la joyería cordobesa un sector estratégico y una seña de identidad”, ha afirmado.

Córdoba volverá a MadridJoya con estand propio

La siguiente gran cita para el sector será MadridJoya, que se celebrará en Ifema del 24 al 27 de septiembre de 2026. El Ayuntamiento de Córdoba participará con un estand propio de 94 metros cuadrados concebido como espacio de promoción y punto de encuentro comercial para las empresas locales.

La presencia institucional dará continuidad al modelo estrenado en 2025, cuando el Ayuntamiento acudió por primera vez a la feria de forma agrupada junto a la Escuela de Joyería de Córdoba, la Asociación Provincial de Joyeros San Eloy y el Parque Joyero.

El Imdeec pretende consolidar esta fórmula para presentar una imagen conjunta del sector, favorecer los contactos profesionales y reforzar la identificación de Córdoba como uno de los principales centros de producción joyera de España.