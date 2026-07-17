El investigador de Córdoba Raúl Luque avanza en un fármaco pionero en España contra tumores cerebrales raros: "Los tratamientos que hay ahora son muy devastadores"

Una de las investigaciones beneficiarias de las últimas ayudas de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba (AECC) es la dirigida a buscar la identificación de nuevos biomarcadores diagnósticos y pronósticos, así como a encontrar dianas terapéuticas para tratar los oligodendrogliomas (un tipo de tumor cerebral), a través del estudio de los mecanismos de regulación del metabolismo del ARN. Esta investigación, está coordinada por el cordobés Raúl Miguel Luque Huertas, catedrático de Biología Celular de la Universidad de Córdoba y responsable del grupo del Imibic Onco-obesidad y Metabolismo.

Raúl M. Luque destaca la importancia de contar con financiación para investigar los tumores más minoritarios. «Hoy en día se puede comprobar que la mayor supervivencia existente frente a cánceres más prevalentes, como el de mama o colon, son fruto de varias décadas de millonarias inversiones en investigación. A la ciudadanía le preocupa sufrir un tumor cerebral, es de los cánceres más temidos, pero no se está invirtiendo en su diagnóstico y tratamiento tanto como en otros cánceres, debería haber una mayor equidad», reivindica Luque.

El catedrático e investigador del Imibic Raúl M. Luque. / C. TOCADOS

Colaboración con otros centros de España y el extranjero por los oligodendrogliomas

Este catedrático recalca que hoy en día los tratamientos disponibles para las personas con oligodendrogliomas son únicamente la radioterapia y la quimioterapia. «Son tratamientos muy devastadores. Quienes afrontan esta enfermedad, tras operarse y tratarse, vuelven a casa como personas distintas. De ahí, que el propósito de nuestra investigación fuera identificar nuevas dianas terapéuticas que permitan desarrollar medicamentos para estos pacientes. «Por el momento, hemos identificado una diana terapéutica muy prometedora y estamos trabajando en el diseño de una molécula que podría convertirse en un futuro fármaco. Colaboran en nuestra investigación químicos de la Universidad de Barcelona e investigadores de Madrid», explica Raúl M. Luque.

Para ello, previamente «hemos trabajado con muestras de pacientes oncológicos de muchos hospitales de España», incide. El grupo que dirige Raúl M. Huertas en el Imibic es el único de España que trabaja en esta línea de investigación y está colaborando a su vez con un grupo científico de Londres de cara a poder disponer de un futuro fármaco.

Raúl M. Luque, cuarto por la izquierda en la primera fila, con los investigadores que forman parte de su grupo en el Imibic. / CÓRDOBA

Esperan el respaldo de alguna farmacéutica

Aunque el proyecto todavía se encuentra en fase de investigación, los resultados obtenidos hasta ahora abren la puerta a futuros ensayos clínicos, primero en cultivos celulares, luego en modelos animales y, finalmente, en pacientes previamente seleccionados, para comprobar si el fármaco funciona, para lo que se necesitaría contar con el apoyo de alguna farmacéutica interesada en impulsar dicho tratamiento, puntualiza Luque.

«Nuestro objetivo es que este tratamiento ayude a frenar la progresión de la enfermedad y que, además, permita que otros fármacos que ahora no funcionan en tumores cerebrales puedan ser eficaces cuando se administren de forma combinada», añade.

Colaboraciones con el hospital Reina Sofía y Astuce Spain

En el desarrollo de esta investigación colaboran también el Servicio de Neurocirugía del hospital universitario Reina Sofía de Córdoba y la asociación de pacientes Astuce Spain, de ámbito nacional, pero nacida en Córdoba. La AECC ha aportado al desarrollo de esta investigación alrededor de 250.000 euros, para su realización entre los años 2024, 2025 y 2026 y Raúl M. Luque espera poder seguir recibiendo nuevas ayudas de esta entidad para continuar con este importante proyecto