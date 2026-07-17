El Hospital Reina Sofía crea un comité multidisciplinar para casos complejos de ictus

El Hospital Universitario Reina Sofía ha creado recientemente un comité multidisciplinar para la atención de pacientes con ictus, integrado por profesionales de Neurología y Cardiología. Esta iniciativa permite realizar una valoración conjunta de los casos de mayor complejidad, establecer la estrategia de prevención secundaria más adecuada y ofrecer procedimientos de intervención cardiovascular cuando sea necesario.

La responsable de la Unidad de Ictus, la neuróloga María José Álvarez, señala que “permite reforzar la atención integral al paciente y favorecer la toma de decisiones clínicas en casos de mayor complejidad diagnóstica y terapéutica”. Asimismo, la especialista explica que “la estrecha relación entre las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares hace que muchos pacientes requieran una evaluación compartida”. El comité empezó a funcionar hace dos meses, se reúnen semanalmente y suelen abordar entre 3 y 5 casos complejos.

La revisión conjunta permite integrar la experiencia y el conocimiento de ambas especialidades y facilita una interpretación global de los hallazgos clínicos, analíticos y de las pruebas de imagen. “Este modelo colaborativo contribuye a mejorar la precisión diagnóstica, especialmente en pacientes con ictus complejos, de causa indeterminada o con múltiples factores de riesgo concurrentes”, añade la doctora Álvarez.

La fibrilación auricular, alteraciones estructurales del corazón, foramen oval permeable, cardiopatías embolígenas y determinadas enfermedades vasculares son las enfermedades que más se van a beneficiar de este nuevo comité. Estas patologías constituyen causas frecuentes de ictus y, en muchos casos, requieren un tratamiento multidisciplinar (tratamientos anticoagulantes, cierre del foramen oval permeable, intervenciones sobre determinadas estructuras cardíacas o la implantación de sistemas de monitorización prolongada del ritmo cardíaco para detectar arritmias que no se hayan identificado previamente).

Finalmente, la creación de este comité también favorece la formación continuada de los profesionales sanitarios y el intercambio de conocimientos entre especialidades, consolidando un entorno de trabajo colaborativo orientado a la excelencia, la mejora continua de la atención y la obtención de mejores resultados en salud.