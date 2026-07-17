Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 17 de julio
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 18 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:
Juan Sierra Gallardo
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
José López Cáliz
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
María Carmen Bejar Sánchez
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Salud.
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