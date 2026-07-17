Expectativas ante el futuro aparcamiento Puerta de Córdoba: "El problema viene de largo, esperemos al menos que lo hagan y que no sea caro"

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha iniciado ya los trabajos de excavación arqueológica previos a la construcción del futuro aparcamiento Puerta de Córdoba, que se ubicará en la confluencia de las avenidas de Vallellano y del Aeropuerto. Aunque todavía queda tiempo (mucho) para que este parking subterráneo sea una realidad, los vecinos y usuarios del entorno celebran el proyecto, aunque algunos no ocultan sus reticencias.

Pepa y María son madre e hija y residen en Vallellano desde siempre. Ambas celebran la medida, aunque también son cautas a la hora de lanzar campanas al vuelo. Pepa explica que en la zona se dan varias circunstancias que hacen complicado aparcar. Ella misma acaba de pagar la zona azul. "Muchos de los pisos de aquí no tienen cocheras, hay mucho aparcamiento de pago y, además, es zona de entrada al casco histórico, por lo que muchos turistas dejan aquí el coche", explica.

Pepa, vecina de Vallellano de toda la vida. / Manuel Murillo

María, por su parte, asegura que el proyecto del parking subterráneo es "fantástico", pero recuerda que la necesidad viene de largo y que llevan más de 20 años esperando un aparcamiento en condiciones para los vecinos. En el caso de Vallellano, y también de la avenida del Aeropuerto (que tiene ya su propio parking), también se da la circunstancia de que hay varios edificios administrativos donde la ciudadanía hace gestiones, como el de la Junta en los antiguos juzgados o la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT), que en esta época reúne a numerosos jóvenes que se presentan al examen para obtener el carné de conducir.

María, vecina de Vallellano. / Manuel Murillo

Alfonso, usuario: "Venir en coche aquí es un suplicio"

Alfonso no vive en el barrio, pero sí va casi todos los días a visitar a un familiar que reside allí. Reconoce que "venir con el coche aquí es un suplicio" porque encontrar aparcamiento es complicado, por lo que entiende que el futuro parking Puerta de Córdoba aliviará algo la situación. También cree que el hecho de tener zona azul cuando no hay tantas plazas es negativo y critica que "si te pasas cinco minutos, no tardan en multarte".

Alfonso, usuario de las plazas de aparcamiento de la zona casi a diario. / MANUEL MURILLO

También sufren la falta de aparcamiento quienes tienen que ir a trabajar todos los días al barrio. Le ocurre a Alfredo, que tiene una peluquería. "Hay pocas cocheras y de las que hay ninguna baja de 90 euros, si alguien cobra mil euros o mil y pico, no se lo puede permitir", relata el peluquero. Sobre el futuro aparcamiento, señala que la falta de sitio donde dejar el coche "viene de largo" y que espera que este proyecto lo solucione, aunque también aboga por que "no sea caro", al menos para residentes o para trabajadores que lo vayan a usar de forma asidua.

Alfredo, trabajador en la zona. / Manuel Murillo

Verónica también trabaja en la zona, en una clínica médica. Aunque ella suele ir por las tardes, cuando hay más sitio para aparcar, hoy le ha tocado ir por la mañana y ya se nota que no hay mucho sitio, todo ello a pesar de ser verano. "Por las tardes se aparca mejor, aunque por las mañanas ya sabemos que es complicado", reconoce.

Verónica, que trabaja en una clínica en Vallellano. / Manuel Murillo

Antonio, usuario: "He aparcado, pero después de dar media hora vueltas con el coche"

Antonio ni vive ni trabaja en la zona, pero justo hoy ha tenido que ir para hacer una visita. "He aparcado, pero después de dar media hora vueltas con el coche", comenta este cordobés, que recuerda que los edificios de la zona, que ya tienen sus años, se hicieron en su mayoría sin garajes. "Esperemos que el proyecto, si llega a hacerse, alivie un poco el problema, que tampoco es nuevo", sentencia Antonio.