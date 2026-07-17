Emacsa repara la fuente y los estanques del Jardín de los Poetas de Córdoba

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha finalizado los principales trabajos de reparación de la fuente y los estanques del Jardín de los Poetas, situado en el entorno del Marrubial, detrás de la muralla histórica y junto a la avenida de las Ollerías. La fuente y los estanques llevaban meses sin funcionar debido a las filtraciones y los problemas que tenían.

Esta actuación comenzó el pasado otoño y trataba de solucionar los problemas de un diseño original de los años 90 formado por cuatro fuentes enlazadas mediante canaletas.

La actuación ha transformado la fuente circular superior en un estanque naturalizado, mientras que la fuente rectangular central ha pasado a estar dividida en tres vasos independientes, cada uno con su propia bomba y chorro, lo que facilitará las labores de mantenimiento y disminuirá el consumo de agua.

Emacsa mejora los sistemas hidráulicos

Emacsa ha informado este viernes de que la intervención ha permitido solucionar los problemas que presentaba el sistema hidráulico con pérdidas continuas por evaporación, reboses y filtraciones y adaptar la instalación para reducir el consumo de agua y facilitar su mantenimiento. La actuación se completará con la naturalización del estanque situado en la parte final del jardín, al modo en que el Ayuntamiento de Córdoba está renaturalizando la mayoría de sus fuentes.

De momento, de las 193 fuentes ornamentales que tiene la ciudad, más de 30 han sido naturalizadas dentro del proyecto Del cloro a la biodiversidad.

Reparación del sistema hidráulico

Los trabajos en el Jardín de los Poetas se han centrado en reparar los elementos deteriorados, mejorar los vasos existentes y renovar los circuitos de funcionamiento de las fuentes.

La reforma incorpora, además, sistemas para reutilizar el agua y vegetación acuática en algunos de los estanques. El objetivo es conseguir un funcionamiento más estable y reducir las continuas actuaciones de conservación que requería anteriormente este espacio, informa Emacsa.

El estanque situado junto a la avenida de las Ollerías ha quedado completamente naturalizado. Por su parte, las fuentes centrales, distribuidas en tres vasos independientes, cuentan ahora con un sistema que facilita su mantenimiento y optimiza el consumo de agua.

Trabajos de naturalización en el estanque del Jardín de los Poetas. / CÓRDOBA

Un sistema para aprovechar el agua de lluvia

Junto a las fuentes se ha construido un sistema urbano de drenaje sostenible, conocido por las siglas SUDS, que permitirá recoger y aprovechar el agua de lluvia para reforzar la vegetación del entorno.

La actuación también incluye un circuito de reutilización mediante un aljibe. Este depósito recoge el agua procedente de las canaletas y permite destinarla al riego y al mantenimiento de los diferentes vasos.

Según EMACSA, este sistema reducirá de manera significativa las pérdidas de agua que presentaba la instalación original.

Una actuación reclamada por los vecinos

La empresa municipal señala que la intervención responde a las demandas trasladadas por los vecinos y usuarios del entorno. Los trabajos forman parte de un proyecto global para transformar los elementos hidráulicos del Jardín de los Poetas y adaptarlos a las necesidades actuales.

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que este espacio constituye “un buen ejemplo de cómo podemos conservar espacios con agua adaptándolos a las necesidades actuales”.

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, en el Jardín de los Poetas. / CÓRDOBA

“Hemos recuperado un entorno que presentaba importantes problemas de funcionamiento y hoy avanza hacia un modelo mucho más eficiente y sencillo de mantener”, ha señalado.

García-Ibarrola ha añadido que la actuación responde al compromiso de la empresa municipal con las necesidades planteadas por los vecinos de Córdoba.

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“Trabajamos para que los espacios públicos de la ciudad estén en las mejores condiciones y para que elementos singulares como esta fuente puedan seguir formando parte del día a día de los vecinos”, ha afirmado.