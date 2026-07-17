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Emacsa implanta un nuevo sistema para agilizar la contratación de obras

La empresa municipal cordobesa gestionará de forma más ágil el mantenimiento y renovación de infraestructuras con la nueva herramienta

inicio de las obras en las fuentes del Jardín de los Poetas, ya concluidas.

inicio de las obras en las fuentes del Jardín de los Poetas, ya concluidas. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha aprobado el inicio del expediente para implantar, por primera vez en la empresa municipal, un Sistema Dinámico de Adquisición (SDA) destinado a la contratación de obras en redes e instalaciones de abastecimiento y saneamiento.

Según ha informado Emacsa en una nota, el presidente de la empresa municipal, Daniel García-Ibarrola, ha detallado que se trata de "una herramienta de contratación pública que permitirá gestionar de forma más ágil y eficiente las actuaciones de menor entidad técnica y económica que se realizan de manera habitual para el mantenimiento y renovación y de nuestras infraestructuras".

La puesta en marcha de este sistema, ha explicado García-Ibarrola, responde a la "experiencia positiva de Emacsa con otros SDA utilizados en distintos ámbitos de contratación, que han demostrado su capacidad para reducir los plazos administrativos, simplificar la gestión y ampliar la participación empresarial. Se trata de ser mucho más operativos".

El SDA funciona como un sistema abierto durante toda su vigencia, de forma que cualquier empresa que reúna los requisitos establecidos podrá incorporarse en cualquier momento. Una vez homologadas, las empresas serán invitadas a presentar ofertas para cada actuación concreta, lo que favorece una mayor concurrencia y una competencia continua entre los licitadores. "Es un paso más en la modernización de nuestra contratación pública para ser más ágiles y ganar en eficiencia", ha puntualizado el presidente de Emacsa.

Tras la aprobación del expediente, Emacsa iniciará ahora el procedimiento de licitación mediante la publicación de la documentación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Una vez constituido el sistema, las distintas obras se irán adjudicando entre las empresas previamente homologadas mediante procedimientos específicos para cada actuación.

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García-Ibarrola, por último, ha destacado el esfuerzo realizado por el equipo humano de Emacsa durante los últimos meses para culminar las 21 actuaciones incluidas en el Perte de Digitalización del Ciclo del Agua y ha agradecido también la implicación de las empresas colaboradoras. "Ha sido un trabajo exigente que hoy se traduce en una empresa más moderna, con mayor capacidad de control y de respuesta, y preparada para seguir mejorando el servicio que ofrecemos a los cordobeses", ha concluido.

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