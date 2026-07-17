Dos detenidos en Córdoba por robar en una vivienda del Campo de la Verdad mientras sus inquilinos dormían

Los ladrones entraron de madrugada en una vivienda del Campo de la Verdad mientras sus ocupantes dormían en el interior. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones como presuntos autores de un robo con fuerza cometido en un domicilio de esta zona de la capital cordobesa.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 28 de junio. Los autores habrían accedido a la vivienda escalando hasta el balcón y, una vez dentro, se llevaron un teléfono móvil, un ordenador portátil y varias tarjetas bancarias.

Compras con las tarjetas robadas

Tras presentar la correspondiente denuncia, la víctima comunicó a los investigadores que una de las tarjetas sustraídas había sido utilizada para realizar diversas compras en establecimientos comerciales.

Esta información permitió a los agentes avanzar en las pesquisas y reconstruir los movimientos realizados después del robo.

Detenidos en el Sector Sur

Como resultado de la investigación policial, los agentes lograron identificar a dos varones como presuntos responsables de los hechos. Ambos fueron localizados y detenidos el pasado miércoles en el Sector Sur de Córdoba.

Tras su arresto, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó para ambos el ingreso en prisión provisional.

Noticias relacionadas

La Policía Nacional recuerda la importancia de denunciar rápidamente cualquier robo y de bloquear las tarjetas bancarias sustraídas para impedir operaciones fraudulentas y facilitar la identificación de los responsables.