Ministerio de Inclusión
Córdoba suma 1.180 migrantes dados de alta en la Seguridad Social tras ser regularizados
El 11,9% de las personas que solicitaron la regularización en la provincia ya han completado el proceso
Un total de 1.180 migrantes que solicitaron su regularización se han dado de alta en la Seguridad Social en Córdoba a fecha de 30 de junio. En Andalucía, fueron 19.968 los migrantes que se han afiliado a este proceso, mientras que a nivel nacional la cifra asciende a 159.097.
Son los datos ofrecidos por el Ministerio de Inclusión Social y Migraciones en una nota de prensa. Por provincias, en Almería se han contabilizado 3.218 altas (2% del total nacional); en Cádiz, 1.322 (0,8%); en Córdoba, 1.180 (0,7%); en Granada, 2.274 (1,4%); en Huelva, 1.675 (1,1%); en Jaén, 703; en Málaga, 5.451 (3,4%) y en Sevilla, 4.145 (2,6%)
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, informó al finalizar los plazos para solicitar la regularización que se registraron 1.174.978 solicitudes, de las que el 52%, esto es 608.000, ya estaban tramitándose. Andalucía era la cuarta comunidad autónoma con mayor volumen, ya que contabilizó cerca de 162.000 solicitudes (161.557), según datos aportados por la Delegación del Gobierno en Andalucía.
Por provincias, en Málaga se han registrado 39.899 solicitudes; en Sevilla, 33.690; en Almería, 32.638; en Granada, 16.629; en Cádiz, 11.641; en Huelva, 10.359; en Córdoba, 9.951 y en Jaén, 6.750. De esta manera, un 11,9% de las personas que han tratado de adherirse al proceso en Córdoba ya están dadas de alta en la Seguridad Social.
La nacionalidad que más solicitudes ha presentado es la colombiana, con un 23,8%, seguida de Marruecos, con un 20,3%. Le siguen Venezuela (8,6%); Senegal (7,7%); Perú (5,7%); Paraguay (5,8%); Nicaragua (4%); Honduras (3,6%); Argentina (3,4%); Argelia (2,1%) y otros (15,2%).
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, destacó que "todos salimos ganando" con el proceso de regularización que, en palabras de Fernández, supone "quitar carga de miedo y temor" y un "avance importantísimo". El 58,2% de las solicitudes presentadas en Andalucía son de hombres frente a un 41,8% de mujeres. La ministra subrayó que el volumen total de solicitudes, más de 1,17 millones, "pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, que permitirá que cientos de miles de personas que ya residen en España pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza".
- Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: 'Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades
- Accidente en un parque de bolas de Córdoba: una menor resulta herida grave tras caer en una atracción
- Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
- Un incendio de pastos en la carretera del Aeropuerto moviliza a todo el Parque Central de Bomberos de Córdoba
- El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
- El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
- El verano en las chabolas de Córdoba: 'No dormimos ni de noche ni de día