Córdoba se prepara para la final del Mundial: todos los cortes de tráfico, calles afectadas y horarios

Córdoba se prepara para una noche multitudinaria en pleno centro de la ciudad. La Policía Local ha diseñado un dispositivo especial de tráfico y seguridad para este domingo 19 con motivo de la final del Mundial entre España y Argentina.

Según ha informado la Policía Local de Córdoba, el operativo ordinario se reforzará con efectivos adicionales para atender las necesidades de control del tráfico, desvíos, cortes de circulación y seguridad ciudadana en las zonas donde se prevé una mayor concentración de personas.

El dispositivo tendrá especial incidencia en el entorno del evento Córdoba Live 2026, donde el encuentro podrá seguirse a través de una pantalla gigante, y en la plaza de las Tendillas, uno de los principales puntos de celebración de la capital.

Un operativo dividido en tres fases

La ejecución del dispositivo se desarrollará de forma escalonada durante la jornada.

La primera fase, prevista entre las 10.00 y las 14.00 horas, estará dedicada a la supervisión de los elementos de seguridad, la inspección de las zonas autorizadas y la comprobación de los itinerarios reservados para los servicios de emergencia. También se llevará a cabo la coordinación previa entre los distintos cuerpos y servicios participantes.

Ambiente en el Mercado Victoria viendo las semifinales. / Víctor Castro

La segunda fase comenzará a las 19.30 horas y se prolongará hasta las 21.00. Durante este periodo se desplegarán los recursos policiales asignados al entorno de Córdoba Live 2026 y se preparará la señalización necesaria para los posteriores cortes y desvíos.

La activación especial se producirá previsiblemente entre las 22.30 y las 23.00 horas, coincidiendo con el tramo final del partido. En ese momento se pondrán en marcha los cortes de tráfico, los desvíos y el refuerzo de la vigilancia preventiva en Las Tendillas ante la posible llegada masiva de aficionados.

Calles afectadas por los cortes y desvíos

La Policía Local instalará vallado y señalización para proteger el principal núcleo peatonal del centro de Córdoba.

En la plaza de los Carrillos se bloqueará el acceso desde Ramírez de Arellano hacia la Plaza de San Miguel. Los vehículos deberán desviarse hacia la calle Osario, aunque se permitirá el acceso a residentes.

En el cruce de San Álvaro con Cruz Conde se impedirá la salida de vehículos hacia Las Tendillas. Además, se invertirá el sentido habitual de la calle Ramírez de Arellano para facilitar la salida del tráfico por Plaza de los Carrillos y Osario.

Víctor Castro

También se cerrará la circulación desde calle Barroso y plaza de San Juan hacia Las Tendillas. Como alternativa, los vehículos podrán circular por Ángel de Saavedra, Juan Valera, Santa Victoria, Duque de Hornachuelos y Claudio Marcelo.

Los accesos directos a la plaza desde las calles Málaga y Jesús María quedarán protegidos mediante vallado y señales de prohibición de paso.

En el cruce de Cruz Conde con Ronda de los Tejares se establecerá un control especial para impedir la entrada de vehículos en la zona con mayor concentración peatonal.

Asimismo, se contempla un corte preventivo entre Alfonso XIII y Carbonell y Morand en caso de masificación, con desvío del tráfico general hacia la plaza de Colón.

Vías reservadas para emergencias

Durante todo el operativo permanecerán libres y transitables tres ejes considerados prioritarios para los servicios de emergencia: Cruz Conde, en dirección a Ronda de los Tejares; Gondomar, hacia el Bulevar del Gran Capitán; y Claudio Marcelo, en dirección a Capitulares.

Estos corredores permitirán el acceso de la Policía, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Protección Civil y los servicios sanitarios.

La Policía Local también podrá ordenar la retirada temporal de terrazas y veladores cuando resulte necesario por razones de seguridad, movilidad o accesibilidad universal.

Una vez finalicen las concentraciones y la zona centro quede despejada, el mando policial ordenará la retirada progresiva de las restricciones. El objetivo será recuperar la normalidad del tráfico en el menor tiempo posible.

Noticias relacionadas

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos evitar el vehículo privado, utilizar el transporte público y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes desplegados en el centro de Córdoba.