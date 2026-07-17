Del tomate seco de Jordi Cruz al ‘salmoramen’: los cinco ‘sacrilegios’ del salmorejo que Córdoba no perdona

El verano es carne de polémica en la cocina y si esa cocina está en las redes sociales, la polémica se viraliza y puede tornarse en un conflicto gastronómico. Es lo que ocurre cada temporada con una de las recetas de referencia de la cocina cordobesa: el salmorejo, que para más seña lleva el apellido de ‘cordobés’.

Es uno de los platos de fondo de despensa en los meses de más calor: fácil y rápido de preparar –enfriamiento mediante-, fresco y lleno de nutrientes que ayudan a recuperar el cuerpo de los efectos adversos de la canícula y la deshidratación.

Una receta con reivindicación identitaria (y calle propia)

El salmorejo en Córdoba no es solo una receta, es una identidad. Pues el salmorejo no es salmorejo, es salmorejo cordobés. Su versión más reconocible se elabora con tomate maduro, pan –preferiblemente telera cordobesa-, aceite de oliva virgen extra, ajo y sal. Después, ya en el plato, llegan los clásicos: huevo duro picado, jamón serrano y un hilo de aceite.

Esta fórmula no es solamente una reivindicación identitaria, sino que ha trascendido al ámbito académico, donde un estudio impulsado desde la Universidad de Córdoba visitó 754 establecimientos y obtuvo 323 respuestas válidas para identificar la elaboración más representativa de la receta en la hostelería local.

Calleja del Salmorejo Cordobés. / Córdoba

Tan importante es el salmorejo para Córdoba que el plato hasta tiene una calle, la calleja del salmorejo cordobés, en plena Judería, donde un azulejo no deja duda de la receta de este plato y de lo que sí es un salmorejo cordobés.

Cinco casos virales de las ‘herejías’ del salmorejo cordobés

Los más puristas en Córdoba consideran que para ponerle a un salmorejo el apellido de cordobés no hay que desviarse un ápice de la receta clásica. No obstante, hay chefs y establecimientos en la capital cordobesa, que juegan con la singularidad de esta elaboración e introducen variantes como la remolacha, el calabacín, manzana o pimientos de piquillo. Si bien, no se le añade la categoría de cordobés al salmorejo resultante.

La controversia aparece cuando una receta incorpora tomate seco, vinagre, frutas, agua, soja o fideos y continúa presentándose, sin matices, como “salmorejo cordobés”. Aquí están algunos de los casos más polémicos y criticados en redes.

Jordi Cruz: tomate seco italiano, pimiento verde, hielo y pan congelado

El chef tres estrellas Michelin y presentador de Masterchef, Jordi Cruz, protagoniza una de las polémicas por los ingredientes añadidos a la receta y por la comparación entre el salmorejo y el gazpacho, que resume así: "El salmorejo es como un gazpacho, solo que lleva menos agua y más pan".

Jordi Cruz difundió en Instagram una versión que combina 530 gramos de tomate maduro con 300 gramos de tomate seco italiano. Además, añade vinagre, pimiento verde, hielo durante el triturado y pan congelado para trabajar la textura.

El “salmoramen”: soja, vinagre de arroz y fideos

El cocinero italiano conocido en TikTok como @cookinconelsabi fusionó salmorejo y ramen, en una preparación que cambia el vinagre de Jerez por el vinagre de arroz, incorpora soja oscura y utiliza el salmorejo como caldo frío para unos noodles mantecados.

El vídeo acumuló cientos de comentarios divididos entre la curiosidad y la acusación de “sacrilegio”. Entre las respuestas recogidas aparecen frases como “como andaluz, acabas de cometer sacrilegio” y “no sé si lo odio o me encanta”.

Javi Estévez: agua, vinagre y helado de queso Idiazábal

Javi Estévez, chef de La Tasquería y El Lince, mostró en TikTok su versión “cinco estrellas” del salmorejo cordobés. Es la elaboración lo que diferencia su versión de la original. “Lo primero que vamos a hacer es dejar macerando toda la noche la mezcla que se utiliza para el salmorejo: tomate, ajo, pan, aceite, sal y el pan”, arranca diciendo el cocinero. Con relación al pan, primero lo deja a remojo y después lo escurre bien antes de sumarlo al recipiente donde está la mezcla de ingredientes que dejará macerando y él añade como ingrediente vinagre de Jerez.

Y ahora viene la segunda polémica. En lugar del acompañamiento clásico de huevo duro y taquitos de jamón, Estévez opta por acompañar el salmorejo con un helado de queso Idiazábal y dispone también con unos crujientes de cecina alrededor de la quenelle de helado. ‘Este sabor a queso le va genial', apunta.

Las redes lo sentenciaron: “Esto lo sirves en Córdoba y no tienes donde esconderte. Qué barbaridad llamar a eso salmorejo cordobés y con helado”

Salmorejo del chef madrileño Javi Estévez. / @restaurantelince

El salmorejo de melocotón que superó el millón de visualizaciones

El creador gastronómico Eric Lahuerta viralizó en TikTok una receta con 700 gramos de tomate y 300 gramos de melocotón, además de pimienta, vinagre de Jerez y melocotón dorado y tomatitos cherry como guarnición. Su vídeo alcanzó más de un millón de visualizaciones y no pocas críticas.

Mario Sandoval: mango y dos tipos de aceite

El chef del restaurante madrileño Coque, Mario Sandoval, opta también por el uso de la fruta en su particular receta. Un salmorejo con 350 mililitros de puré de mango por cada kilo de tomate, 60 mililitros de aceite suave, otros 60 de AOVE y 60 de vinagre de Jerez.

Salmorejo de Mario Sandoval / PARADORES

Además del uso del mango, que, en su opinión, altera de manera evidente el perfil ácido, dulce y aromático del plato; la segunda polémica está en el uso de aceite refinado o suave, mezclado con virgen extra, alejándose de la reivindicación cordobesa del AOVE como ingrediente definitorio.