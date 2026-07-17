El Colegio de Graduados Sociales celebra la creación de una nueva plaza judicial para agilizar la resolución de conflictos laborales

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Córdoba ha mostrado su satisfacción por la creación de una nueva plaza judicial en la jurisdicción social de Córdoba, una medida que, según asegura la entidad, permitirá reforzar los órganos encargados de resolver conflictos laborales, reclamaciones de prestaciones y asuntos relacionados con la Seguridad Social en la provincia.

La nueva dotación aparece recogida en el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, de creación de quinientas unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026 y de adecuación de la planta judicial, publicado en el BOE número 166, de 9 de julio de 2026. En concreto, el texto contempla la creación de la plaza número 6 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Córdoba.

Desde el colegio profesional califican este anuncio como “una excelente noticia para la provincia, para los profesionales y, especialmente, para los ciudadanos, trabajadores, empresas, autónomos y beneficiarios de prestaciones que acuden cada día a la jurisdicción social para la defensa de sus derechos”.

Una reivindicación de los graduados sociales de Córdoba

La presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Córdoba, Carmen María Castro Coto, ha señalado en una nota de prensa que la publicación en el BOE supone “un paso adelante” en una reivindicación mantenida durante años por este colectivo profesional.

“Hoy toca celebrar esta designación publicada en el BOE, porque supone un paso adelante en una reivindicación constante de los graduados sociales cordobeses, que conocen de primera mano la carga de trabajo que soportan los órganos de lo Social y las consecuencias que los retrasos tienen sobre personas y empresas”, ha afirmado Castro.

Salas de vista de la Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. González

La corporación profesional ha recordado que la jurisdicción social tramita procedimientos especialmente sensibles para la ciudadanía, entre ellos despidos, reclamaciones salariales, incapacidades, accidentes laborales, pensiones, prestaciones de la Seguridad Social y conflictos colectivos.

La presidenta ha explicado en que detrás de cada procedimiento existen situaciones personales y económicas que necesitan una respuesta judicial. “Cuando hablamos de la jurisdicción social no hablamos de expedientes abstractos, sino de personas que esperan una resolución sobre su empleo, su salario, su pensión o su prestación”, ha insistido.

Reclaman medios, personal y una sede adecuada

El Colegio de Graduados Sociales advierte, no obstante, de que la publicación de la plaza judicial en el BOE no garantiza por sí sola su funcionamiento inmediato. En este sentido, la entidad reclama una actuación coordinada entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Junta de Andalucía.

Según explican, el Ministerio ha aprobado la creación de la plaza, mientras que el CGPJ deberá realizar la correspondiente dotación de un juez o magistrado. Por su parte, la Junta de Andalucía tendrá que habilitar la sede, las oficinas judiciales, los medios materiales y el personal administrativo necesario.

“No basta con que la plaza aparezca formalmente en el BOE; es imprescindible que se convierta cuanto antes en un servicio real, operativo y eficaz para la ciudadanía”, ha advertido Carmen María Castro.

Por otra parte, el colegio considera necesario que el nuevo órgano disponga desde el primer momento de una sede adecuada, una oficina judicial suficiente y personal administrativo, con el objetivo de evitar que la plaza exista únicamente sobre el papel.

La corporación sostiene que esta nueva plaza judicial debe contribuir a aliviar la carga de trabajo existente y a mejorar los tiempos de respuesta en una jurisdicción esencial para la convivencia laboral y la protección de derechos, ya que actualmente se está señalando conciliaciones y juicios para finales de 2028, lo cual causa una gran incertidumbre al ciudadano, la empresa e incluso a la Administración Pública.

No obstante, advierte de que será necesario seguir evaluando las necesidades reales de la provincia para garantizar que la planta judicial se adecúe a la litigiosidad y al volumen de asuntos que soportan los órganos sociales, la litigiosidad en la jurisdicción social no deja de aumentar.