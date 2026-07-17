Clara González investiga en Córdoba tumores endocrinos con una beca de la AECC: "Es necesario desarrollar nuevas estrategias de tratamiento personalizadas"

La investigadora de la Universidad de Córdoba y del Imibic Clara González ha recibido una beca de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), correspondiente a su última convocatoria, con una duración de tres años, prorrogable a un cuarto año, dotada con 110.660 euros.

Esta bioquímica, afincada en Córdoba, aunque nacida en El Pedroso (Sevilla), forma parte de la investigación El procesamiento del ARN y su papel en tumores neuroendocrinos, del ámbito de la investigación básica y traslacional, y es integrante del grupo Hormonas y Cáncer, que dirige en el Imibic Justo P. Castaño.

González detalla que esta investigación se centra en los tumores neuroendocrinos, un tipo de cáncer, cuyos síntomas no suelen dar la cara hasta que su estado es más avanzado, motivo por el que es necesario desarrollar nuevas estrategias de tratamiento personalizadas.

La investigadora del Imibic y de la UCO Clara González, beneficiaria de una beca de la AECC. / C. TOCADOS

Los tumores neuroendocrinos, muy diferentes entre sí

Precisamente, este proyecto persigue el estudio de mecanismos moleculares dentro de las células tumorales y su posible relación con el desarrollo de estos tumores. Esta investigadora indica que las neoplasias neuroendocrinas son tumores infrecuentes que se originan en células productoras de hormonas que se encuentran dispersas en el organismo, especialmente en el pulmón y tracto gastrointestinal, y detalla que estos tumores son muy diferentes entre sí, por su lugar de aparición y por su comportamiento y respuesta a tratamiento.

González explica que «el splicing es un proceso mediante el cual madura una molécula de ARN mensajero, una copia de parte del ADN. Esta maduración consiste en la eliminación de regiones, denominadas intrones, y la unión de otras, los exones, que contienen la información que verdaderamente se usa para fabricar proteínas, las últimas moléculas efectoras de las diversas funciones vitales. En ocasiones, este ensamblaje entre exones puede hacerse de formas distintas (lo que se conoce como splicing alternativo), permitiendo obtener versiones diferentes de una misma proteína, adaptadas a distintas funciones».

Clara González, en un laboratorio del Imibic en Córdoba. / C. TOCADOS

El grupo de esta investigadora cordobesa ha demostrado que este proceso está alterado en neoplasias neuroendocrinas y que contribuye a su desarrollo y progresión, lo que les ha llevado a proponer que las alteraciones de splicing no solo contribuyen a la inestabilidad genómica, que conlleva a transmitir las mutaciones y defectos genéticos, sino que constituyen un punto de regulación fundamental de las características de los tumores.

Agradecimiento a la AECC por sus ayudas

«Estas ayudas de la AECC son importantísimas, porque a nivel nacional el acceso a este tipo de becas está muy limitado y se necesitan muchos fondos en investigación. Para mí ha sido lo mejor que me podía haber pasado como investigadora», recalca González