La científica cordobesa María del Mar Malagón recibe el Wertheimer Award, uno de los mayores reconocimientos internacionales a la investigación en obesidad

La investigadora cordobesa María del Mar Malagón, ha recibido el Wertheimer Award 2026, uno de los reconocimientos científicos más prestigiosos que concede la World Obesity Federation a especialistas cuyas aportaciones han resultado decisivas para avanzar en el conocimiento de la obesidad.

El galardón fue entregado durante la celebración del International Congress on Obesity, celebrado en Ciudad de México. El premio reconoce las contribuciones más destacadas a la investigación básica sobre una enfermedad que constituye uno de los principales retos actuales para la salud pública mundial.

Creado en 1986, el Wertheimer Award distingue trayectorias científicas de excelencia que han ayudado a comprender mejor los mecanismos biológicos relacionados con la obesidad y a abrir nuevas vías para su prevención, diagnóstico y tratamiento.

Más de tres décadas investigando el tejido adiposo

María del Mar Malagón es catedrática de Biología Celular de la Universidad de Córdoba y subdirectora científica del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic). Además, ha sido presidenta de la Sociedad Española de Obesidad (Seedo.

Según ha explicado la Seedo, durante más de 30 años, su carrera se ha centrado en estudiar la biología del tejido adiposo y los mecanismos que regulan el metabolismo energético. Sus investigaciones han contribuido a explicar cómo se desarrolla la obesidad y por qué esta enfermedad favorece la aparición de diferentes alteraciones metabólicas.

Sus trabajos también han permitido identificar nuevos procesos implicados en la regulación del metabolismo, generando conocimiento útil para el desarrollo de futuras estrategias terapéuticas.

Durante su etapa como presidenta de la Sociedad Española de Obesidad, la investigadora impulsó la investigación traslacional y promovió una mayor colaboración entre científicos, médicos y otros profesionales sanitarios. El objetivo de este enfoque es trasladar con mayor rapidez los descubrimientos realizados en los laboratorios a la práctica clínica y a la atención de las personas con obesidad.

La investigación básica, clave para nuevos tratamientos

“Recibir el Premio Wertheimer de la World Obesity Federation es un enorme honor para mí y un reconocimiento que comparto con todas las personas que han formado parte a lo largo de estos años de nuestro equipo de investigación en Adipobiología en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba y la Universidad de Córdoba”, afirmó Malagón tras recoger el galardón. La científica aprovechó también la ocasión para reivindicar la importancia de la investigación básica en la lucha contra la obesidad.

“Este reconocimiento pone en valor la investigación básica, que es clave para entender mejor una enfermedad tan compleja como la obesidad y para identificar nuevas oportunidades para su prevención, diagnóstico y tratamiento”, señaló.

Además, en su agradecimiento, Malagón volvió a poner el foco en el trabajo en equipo y en la necesidad de acercar la investigación a los pacientes. “Este premio es el resultado del trabajo de muchas personas con una clara vocación traslacional y que se esfuerzan por acercar los descubrimientos que se hacen en el laboratorio a las necesidades de los pacientes”, manifestó.

El Wertheimer Award premia precisamente los estudios que, desde el laboratorio, han ayudado a transformar el conocimiento sobre la enfermedad y han sentado las bases para desarrollar nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas.

Ejemplo de excelencia científica

La trayectoria de Malagón representa, según asegura la Seedo, un ejemplo de cómo la ciencia fundamental puede convertirse en el primer paso hacia una medicina más precisa y eficaz frente a una enfermedad compleja y multifactorial.

El presidente de la Sociedad Española de Obesidad, Diego Bellido, ha destacado la excelencia científica y el compromiso institucional de la investigadora. “María del Mar Malagón representa el mejor ejemplo de excelencia científica, compromiso institucional y generosidad con la comunidad investigadora”, ha afirmado Bellido.

El presidente de la Seedo ha añadido que su liderazgo ha contribuido al crecimiento de la sociedad científica y al fortalecimiento de la investigación sobre obesidad en España.

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“Es un premio absolutamente merecido, que reconoce una trayectoria brillante y que, además, inspira a las nuevas generaciones de investigadores comprometidos con mejorar la vida de las personas con obesidad”, subrayó Bellido.