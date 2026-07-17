Avances en médico en Córdoba: la cirugía mínimamente invasiva mejora la recuperación de pacientes con patologías de columna

La medicina siguen avanzando para mejorar el tratamiento y la recuperación de los pacientes con patologías de columna. Uno de esos avances es la cirugía mínimamente invasiva de columna, que se ha consolidado como uno de los principales avances en neurocirugía para tratar distintas patologías vertebrales, como ha informado el doctor Yordy Batista, neurocirujano del Hospital Quirónsalud Córdoba.

Batista ha explicado que estas técnicas permiten acceder a la zona afectada mediante incisiones de pequeño tamaño y con instrumental especializado, reduciendo el impacto de la operación sobre el organismo y preservando al máximo los músculos, ligamentos y tejidos sanos que rodean la columna.

Como resultado, los pacientes pueden experimentar menos dolor postoperatorio, menor sangrado, menos complicaciones y una recuperación funcional más rápida que con determinados procedimientos convencionales.

“La cirugía mínimamente invasiva no consiste únicamente en realizar incisiones más pequeñas. Su verdadero valor reside en la precisión con la que podemos tratar la patología preservando al máximo los tejidos sanos”, ha señalado el especialista.

Según Batista, este abordaje permite ofrecer una cirugía más segura y obtener mejores resultados funcionales, además de favorecer una reincorporación más temprana a las actividades cotidianas y laborales.

Radiografía de una cadera. / Wikimedia Commons.

Qué enfermedades de columna pueden tratarse

La cirugía mínimamente invasiva puede utilizarse para abordar patologías frecuentes como las hernias discales cervicales y lumbares, la estenosis del canal vertebral, la espondilolistesis y determinadas fracturas vertebrales.

También puede estar indicada en algunos casos de escoliosis degenerativa del adulto, quistes sinoviales vertebrales y otras enfermedades degenerativas que provocan la compresión de las raíces nerviosas o de la médula espinal.

Entre los síntomas que llevan habitualmente a los pacientes a consultar se encuentran el dolor cervical o lumbar persistente, la ciática, el dolor que se extiende hacia brazos o piernas, el hormigueo, la pérdida de sensibilidad y la disminución de la fuerza muscular.

También pueden aparecer dificultades para caminar. En los casos más avanzados, los pacientes pueden presentar alteraciones del equilibrio o problemas para controlar la vejiga y el intestino, señales que requieren una valoración médica especializada rápida.

A diferencia de la cirugía tradicional, estas intervenciones emplean sistemas de magnificación y herramientas de alta precisión para llegar a la lesión causando el menor daño posible a las estructuras próximas.

Este tipo de abordaje puede traducirse en estancias hospitalarias más cortas y en una recuperación más rápida, aunque su indicación depende de las circunstancias clínicas de cada paciente.

La cirugía no siempre es la primera opción

El doctor Yordy Batista ha subrayado que una intervención quirúrgica no debe ser la primera alternativa para todas las personas que sufren dolor de espalda.

“Un diagnóstico preciso y una adecuada selección del tratamiento son fundamentales. En la mayoría de los casos, las medidas conservadoras permiten controlar los síntomas”, ha afirmado.

Los tratamientos no quirúrgicos pueden incluir medicación, fisioterapia, ejercicio terapéutico y modificaciones de determinados hábitos, siempre bajo la supervisión de profesionales sanitarios.

La cirugía puede plantearse cuando existe compresión neurológica, pérdida de fuerza, dolor incapacitante o cuando las medidas conservadoras no consiguen mejorar el estado del paciente.

“Cuando existe compresión neurológica, pérdida de fuerza, dolor incapacitante o fracasa el tratamiento médico, la cirugía puede ofrecer una solución eficaz y duradera”, ha añadido el neurocirujano.