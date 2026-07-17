La AECC duplica en los últimos cinco años la financiación para investigar el cáncer: su positivo impacto en Córdoba

El respaldo de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) para investigar las diferentes enfermedades oncológicas está experimentando un importante crecimiento, de forma que, si se analizan por ejemplo solo los datos de financiación de este año, se puede comprobar la magnitud de la importancia de esta contribución.

En 2025 la AECC adjudicó, a través de su Fundación Científica, 40 millones de euros en toda España en 282 nuevas ayudas, de forma que en la actualidad la red de investigación frente al cáncer de esta asociación alcanza a más de 3.000 investigadores, vinculados a un total de 160 centros de investigación en 38 provincias del país, lo que incluye Córdoba.

El gran esfuerzo económico de la AECC en investigación persigue el objetivo de tratar de elevar al 70% la supervivencia global a todo tipo de cánceres para el año 2030. Con este fin, la AECC destinó en 2020 en España 16 millones a ayudas en investigación frente al cáncer; en 2021 fueron cerca de 20 millones; en 2022, 24,5 millones; en 2023, 29,4 millones; en 2024, 32 millones, hasta llegar a los 40 millones de 2025. Por tanto, en apenas cinco años, la aportación económica de la AECC al estudio y prevención del cáncer mediante la investigación se ha duplicado, pasando de 20 millones en 2021 a 40 en 2025.

Acto de entrega de las últimas ayudas científicas frente al cáncer de la AECC en Córdoba. / CÓRDOBA

Cómo está repercutiendo la llegada de fondos para investigar en Córdoba

En el caso de Córdoba, el programa de ayudas a la investigación de la AECC destinó durante el pasado año 308.164 euros a investigaciones desarrolladas en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (Imibic) y la Universidad de Córdoba.

En la actualidad, en España se diagnostica un caso de cáncer cada dos minutos, lo que evidencia la alta prevalencia de un grupo de enfermedades que va a afectar a lo largo de la vida a a uno de cada dos hombres y a una de cada tres mujeres.

Presentación de la última gala solidaria de la AECC, que permitió recaudar fondos para una beca de investigación. / CÓRDOBA

¿Qué se puede financiar con estas ayudas?

La AECC destaca que este programa de ayudas cubre todas las fases de la carrera investigadora y recalca que sus líneas estratégicas son aumentar la financiación con especial interés en investigar cánceres de baja supervivencia, atraer el talento investigador para fomentar la estabilidad laboral de los investigadores e impulsar la innovación y la investigación clínica para que los resultados lleguen lo antes posible al paciente, además de fomentar que investigadores españoles formen parte de redes internacionales colaborativas de investigación.