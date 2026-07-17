Casi 6.000 aspirantes optan a 55 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Córdoba

Alrededor de 6.000 personas aspiran a conseguir una de las 55 plazas de auxiliar administrativo convocadas por el Ayuntamiento de Córdoba. Fuentes municipales confirman que, aunque el plazo está ya cerrado, el departamento de Recursos Humanos todavía está gestionando las solicitudes, por lo que esta cifra podría ser superior.

Se trata de una cifra similar a la del examen para 83 plazas de auxiliar administrativo pertenecientes a las Ofertas Públicas de Empleo de 2018, 2020 y 2021 que el Ayuntamiento celebró en 2023. Entonces fueron 5.910 los que presentaron la solicitud, pero el día del primer examen, el 17 de junio, solo se personaron 2.900 personas. De ellos solo 300 pasaron a la segunda prueba.

Oposiciones de auxiliar administrativo al Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 5 de mayo esta convocatoria de 55 plazas de auxiliar administrativo pertenecientes a la escala de administración general, subescala auxiliar y clase auxiliar y a las que se accederá por el sistema de oposición y turno libre. Con el elevado número de aspirantes, la probabilidad de conseguir el empleo es de una plaza por cada 109 aspirantes.

El alto número de aspirantes obligará al Ayuntamiento de Córdoba a celebrar la primera prueba en edificios de gran capacidad como las aulas del Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba o el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), que se ha empleado de manera exitosa en anteriores e igualmente multitudinarias oposiciones.

La celebración de ese primer examen será ya a la vuelta de las vacaciones, aunque de momento no hay fecha fijada.

Así será el examen para administrativo del Ayuntamiento

El primer ejercicio para ser auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Córdoba será un cuestionario de 60 preguntas con cuatro respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta. Esta primera prueba tendrá un tiempo de duración de 80 minutos. Será preciso contestar correctamente, como mínimo, el 60% de las preguntas (36 aciertos) para obtener un 5. Habrá, además, seis preguntas de reserva. Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

El segundo ejercicio consistirá en un supuesto o prueba práctica, que será elegido mediante sorteo. La duración de este segundo ejercicio será de dos horas como máximo. Con él, los aspirantes podrán conseguir hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los que no alcancen un mínimo de 5. La calificación de la oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los dos ejercicios citados.

¿Qué entra en el examen de administrativo del Ayuntamiento?

En esta oposición entrarán las materias comunes a todos estos procesos selectivos: la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la normativa de la administración local, prevención de riesgos laborales y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En cuanto a materia específica, entrará la organización política y administrativa del Ayuntamiento de Córdoba; el Estatuto Básico del Empleado Público; el Presupuesto de las Entidades locales; la potestad reglamentaria de las Entidades Locales o la Protección de datos personales. En el enlace vienen detallados todos los temas de examen.

Del total de plazas a cubrir, nueve se reservarán a personas con un grado de discapacidad general igual o superior al 33 % y tres a personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. En caso de que estas plazas no se cubran de esta forma, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite de 10% de las plazas no cubiertas, pudiendo revertir las restantes en el turno libre.