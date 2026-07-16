Ayuntamiento de Córdoba
Vox propone catalogar y proteger los azulejos religiosos y retablos cerámicos de Córdoba
Miguel Castellano pide reforzar la protección de este patrimonio y potenciarlo como atractivo cultural y turístico
El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba llevará a la comisión de Cultura previa al Pleno una iniciativa para impulsar la catalogación, protección y puesta en valor de los azulejos religiosos y retablos cerámicos que forman parte del paisaje urbano de la ciudad.
El concejal de Vox Miguel Castellano considera que estas manifestaciones artísticas y religiosas, repartidas por calles y plazas de Córdoba, constituyen "un valioso patrimonio histórico, artístico y cultural que merece ser protegido, estudiado y difundido".
Vox propone elaborar un catálogo de azulejos religiosos
La propuesta contempla la elaboración de un catálogo completo de estos elementos patrimoniales, acompañado de un proceso de digitalización que recoja información sobre su cronología, técnica artística, estado de conservación y, siempre que sea posible, su autoría.
Asimismo, Vox plantea que la protección de este conjunto patrimonial vaya más allá de las previsiones actualmente recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), impulsando una estrategia más ambiciosa que garantice su conservación, evite su deterioro o desaparición y asegure su transmisión a las futuras generaciones.
"Queremos que este patrimonio deje de pasar desapercibido y sea conocido tanto por los cordobeses como por quienes visitan nuestra ciudad", ha señalado Castellano, quien considera que estos retablos y azulejos "forman parte de la identidad de Córdoba y de sus manifestaciones de religiosidad popular".
Incorporar los azulejos a las estrategias de promoción de Córdoba
La iniciativa también propone incorporar este patrimonio a las estrategias municipales de promoción cultural y turística, favoreciendo la creación de itinerarios, recursos digitales y materiales divulgativos que permitan poner en valor estos elementos singulares.
Para ello, Vox plantea establecer vías de colaboración con hermandades, parroquias, expertos en patrimonio y el conjunto de agentes culturales de la ciudad, con el objetivo de garantizar una adecuada conservación, investigación y difusión de estos bienes.
Castellano entiende que "el patrimonio histórico no solo supone conservar el legado recibido, sino también convertirlo en una oportunidad para fortalecer la identidad de Córdoba, preservar sus raíces y enriquecer su oferta cultural y turística".
- Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: 'Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades
- Accidente en un parque de bolas de Córdoba: una menor resulta herida grave tras caer en una atracción
- Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
- Un incendio de pastos en la carretera del Aeropuerto moviliza a todo el Parque Central de Bomberos de Córdoba
- El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
- El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
- El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales
- Nieto asume IA y Rocío Blanco repite en Empleo: los dos consejeros cordobeses del nuevo Gobierno andaluz